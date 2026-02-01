Sigue el caos en Rodalies: este lunes sólo funcionarán 6 líneas de tren y el resto se cubrirán con buses

La situación de Rodalies sigue generando controversia. Renfe ha confirmado este domingo que sólo seis líneas ofrecerán su recorrido completo en tren este lunes. El resto deberán cubrirse con servicios alternativos en autobús. La medida ha provocado quejas de usuarios, sindicatos y autoridades locales, que denuncian un colapso en la movilidad y la falta de planificación ante los daños provocados por los últimos temporales, especialmente la borrasca Harry. El pasado 26 de enero el ministro de Transportes, Óscar Puente, destituyó al director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, tras las reclamaciones del Govern del socialista Salvador Illa, que exigió responsabilidades por los retrasos masivos y cancelaciones de trenes en Cataluña. Junto a Alemany, también dejará su puesto un responsable del área de mantenimiento de Adif, en un movimiento que buscaba señalar responsabilidades internas dentro de la gestión del sistema ferroviario catalán.

Renfe ha asegurado que mantiene la movilidad garantizada, ya sea con trenes o autobuses, y destaca la recuperación de la R11 entre Figueras y Portbou. Sin embargo, la polémica se centra en que la mayoría de trayectos siguen interrumpidos parcialmente, generando retrasos y molestias a cientos de miles de pasajeros que dependen del transporte ferroviario diariamente.

El caos en Rodalies de enero de 2026 ha sido, sin duda, una de las mayores crisis ferroviarias de la historia reciente de Cataluña, combinando tragedia, desastres naturales y fallos estructurales. La polémica continúa, y los usuarios reclaman responsabilidades claras y medidas efectivas para que hechos similares no se repitan en el futuro.

La reacción de la Generalitat

La Generalitat ha reiterado que la movilidad está garantizada y que todas las actuaciones se coordinan con Renfe, los colectivos de maquinistas y otros actores de la red ferroviaria. Sin embargo, los usuarios consideran que la comunicación sobre los servicios alternativos y restricciones es insuficiente, aumentando la sensación de caos y provocando una polémica que ya ocupa titulares y redes sociales.

Adif y Renfe tomaron una decisión histórica en Cataluña el pasado 24 de enero, suspendiendo de manera total el servicio de Rodalies (Cercanías) y Media Distancia, ante la mayor crisis de seguridad ferroviaria registrada en las últimas semanas. Entonces, la medida se produjo tras varios accidentes, entre ellos el trágico accidente en Gelida, donde perdió la vida un joven maquinista, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad en la red ferroviaria catalana. Entonces, el servicio ferroviario de Rodalies de Cataluña quedó totalmente suspendido, después de que la Generalitat solicitara a Adif y Renfe la paralización de los trenes.

La decisión llegó tras varios días de incidentes graves y desprendimientos en tramos críticos de la red ferroviaria, aumentados por las recientes tormentas y la borrasca Harry.

Líneas afectadas y alternativas

Solo las siguientes líneas operarán completamente en tren:

R2 y R2 Sur

R16 y R17

RG1

R11

El resto de recorridos requieren autobuses alternativos o combinaciones de tren y carretera, con servicios irregulares en muchas rutas. Entre los tramos más afectados están:

R1 : Blanes – Maçanet Massanes en bus.

R3 : Fabra i Puig – Puigcerdà en bus por obras de desdoblamiento.

R4, R7, R8, R13, R14, R15, RT1: varios tramos en bus según incidencia y obras.

Los usuarios y sindicatos han denunciado la situación como un ejemplo de la falta de inversión y planificación en Rodalies, a pesar de las recientes inyecciones millonarias del Gobierno en infraestructura. Algunos pasajeros se quejan de información confusa, retrasos y autobuses saturados, mientras que las redes sociales se han llenado de mensajes de indignación por el caos en la red ferroviaria.

Trabajos de Adif y situación de emergencia

Adif continúa trabajando en 31 puntos críticos de la red, revisando trincheras, taludes, túneles y puentes, con más de 400 inspecciones realizadas. Los trabajos se ven condicionados por la climatología y buscan garantizar la seguridad antes de normalizar los servicios, pero esto ha generado críticas por la lentitud de la recuperación, sobre todo en tramos costeros y zonas con riesgos de desprendimientos.