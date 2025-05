Ni el blindaje policial evita los abucheos a Sánchez en su primera visita a Valencia en 3 meses

Ni el blindaje policial ni los intentos de militantes y algunos cargos del PSOE han podido evitar los abucheos y gritos de protesta en la primera visita a Valencia del presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, en los tres últimos meses. La última de ellas, no de carácter institucional, si no para asistir al congreso de los socialistas valencianos. En esta ocasión, Sánchez ha visitado la Delegación del Gobierno para reunirse con tres asociaciones de víctimas de la DANA. Dos de ellas, como ha publicado OKDIARIO, encabezadas por ex miembros de listas electorales de Compromís que, a su vez, es socio de Sumar, la formación de la vicepresidenta de Sánchez en el Gobierno, Yolanda Díaz.

El despliegue policial ha sido enorme en Valencia. Con decenas de agentes, más de media docena de furgones y, además, otros vehículos, vigilando que nadie pudiera acercarse a menos de unos 100 metros a la redonda del Palacio del Temple. Hasta el punto que la ubicación de los medios se ha situado al otro lado de la gran avenida que une el cauce viejo del río con la Delegación.

Pero ni eso ha evitado los gritos y abucheos. Desde muy temprana hora, dos jóvenes, de Revuelta, con un megáfono han iniciado la protesta. A ellos, también, las fuerzas de seguridad siguiendo órdenes los han ubicado muy lejos de la puerta principal de la Delegación. Es decir, del lugar donde estaba previsto que el vehículo de Sánchez se detuviera para que el presidente accediera al citado palacio. «Ha venido la jefa de prensa del partido socialista a reirse de nosotros, a decirnos que nos callemos», ha dicho un joven de Revuelta.

Poco a poco, han comenzado a llegar tres grupos distintos de personas. De un lado, los que venían a movilizarse movidos por la convocatoria de las últimas horas en las redes sociales. De otro, los afines al PP. Y, un tercer grupo en que se encontraban los afines al PSOE.

«Estamos manifestándonos en contra de Pedro Sánchez que ha venido a hacer un paripé después de seis meses de la DANA de Valencia. Tenemos una presencia policial infernal, nos han movido, nos han tenido corriendo de un sitio para otro. No nos han dejado manifestar, si bien la manifestación es un derecho constitucional», ha denunciado una mujer quien también ha revelado que gente del PSOE se ha infiltrado en la protesta de Valencia para dividirla: «intentaron llevarse gente de nuestra manifestación para su lado».

«Esto ha sido un horror, España no merece esto. Lo digo como argentina y como española. Si no despiertan españoles va a ser demasiado tarde. Yo vine para buscar un futuro mejor para mi familia y se que si esto sigue este curso no lo tendré y voy a tener que regresar a Argentina o me iré de España. Este no es el país que quiero para mi y para mi familia», ha lamentado.