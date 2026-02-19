Feijóo dice que Marlaska es «un incompetente» si no conocía la violación de «un hombre del que se rodea»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves la dimisión del ministro del Interior por el escándalo del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, acusado de violar, presuntamente, a una subordinada. «Si el ministro de Interior no conoce con quién se rodea, de quién se rodea y qué hacen los que se rodean desde hace meses, es un verdadero incompetente», ha dicho.

Durante una intervención ante los medios de comunicación en Granollers (Barcelona) Feijóo ha sido taxativo respecto a las consecuencias políticas que debe asumir el titular de Interior. «El ministro del Interior debería haber dimitido ayer o el presidente del Gobierno haberle cesado», ha afirmado el líder popular, subrayando que «la responsabilidad política de Marlaska es incompatible con seguir en el cargo». «Lamentablemente, ni el ministro ni el presidente del Gobierno están a la altura de sus responsabilidades», ha dicho Feijóo.

Los hechos, subraya Feijóo, son incuestionables. El número dos del jefe de la policía no solamente conocía los hechos, sino que intentó habría intentado activamente que la víctima retirase la denuncia. «Con toda esta información, comprenderá que cueste mucho creer que el ministro de Interior no conociese para nada lo que hacía el número uno de su policía y lo que hacía el número dos de su policía, que lleva en el ministerio casi ocho años», ha recalcado Feijóo.

Este nuevo escándalo se enmarca en un patrón de comportamiento que Feijóo ha denunciado con rotundidad: un Ejecutivo que sistemáticamente huye de sus responsabilidades y busca culpables fuera. El ministro de Transportes calificó las quejas de los maquinistas de Rodalies como un «soufflé emocional». Las denuncias sobre ocupación ilegal, el Gobierno las trata de «inventos». La corrupción, dice Moncloa, son «bulos». Y ahora, ante un escándalo de esta magnitud en el seno del Ministerio del Interior, el silencio.

«Lo que está pasando en España es una vergüenza nacional e internacional», ha sentenciado el presidente del PP, que ha recordado que todo esto no había ocurrido «con esta intensidad en 47 años de democracia».