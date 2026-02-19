Quién es Adrián Soler, nuevo concursante de ‘Pasapalabra’: su edad y su pasado en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

Francisco, el concursante que llevaba ya varias tardes asentado en Pasapalabra, ha perdido su hueco al tener que someterse a la temida Silla Azul, la prueba eliminatoria del programa a la que se debe ir cuando se pierde el día anterior el Rosco. Su rival ha sido Adrián Soler, que le ha ganado en este duelo fraticida después de asegurar que iba muy preparado para poder concursar. Lo habitual es que los participantes sean viejos conocidos de otras épocas del programa o gente completamente anónima, pero el caso de Adrián es bastante especial, ya que no es la primera vez que se sienta en un plató, pero lo hizo en un programa muy distinto al concurso cultural de Roberto Leal.

Francisco se ha marchado con un acumulado de 3.600 euros en su bolsillo, cantidad insuficiente si la comparamos con los 2’7 millones de euros que se llevó Rosa en el bote o los más de 300.000 que acumuló Manu durante su paso por el programa.

Una vez asentado en su nuevo sitio, Adrián ha podido contar a los espectadores que llega desde Barcelona y que trabaja como controlador aéreo. La motivación, además del posible premio, es mucho más emotiva que lo puramente económico: «Estoy aquí por mi padre, que el año pasado falleció. Le prometí que le iba a dedicar un rosco y aquí estoy», así cumplió su verdadera promesa.

Adrián Soler, en su primer día, ha tenido un debut complicado en el Rosco con cinco fallos, dejándole la victoria a Alejandro, que se ha llevado la tarde sin demasiadas complicaciones.

Lo que no todos los espectadores de Pasapalabra sabrán es que Adrián Soler ya tiene experiencia en televisión, aunque en su caso no llega de otros programas como ¡Boom!, Saber y Ganar, Cifras y letras o por haber participado en otras etapas en Pasapalabra. Lo suyo fue Mujeres y Hombres y Viceversa.

En su primer contacto con el programa del amor de Telecinco, fue pretendiente de Samira, una de las tronistas más conocidas del programa y que ahora mismo sigue trabajando en este tipo de programas, aunque lo hace en países como Chile y México. Tras intentarlo con Samira, volvió a ser tronista durante uno de los veranos.

En esa segunda etapa se descubrió que había acudido teniendo pareja, saltándose una de las reglas de oro del dating show. También fue una cara habitual de GH VIP, acudiendo como defensor de Javier Tudela, hijo del primer matrimonio de Makoke, llegando incluso a acudir al plató de Sálvame para sacar la cara por su amigo.