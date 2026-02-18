Carlos Sobera corta en seco a un comensal de ‘First Dates’ por su comentario: «Para»

Sergio llegaba al restaurante de First Dates buscando algo más que una cita y el amor. Nada más entrar por la puerta, ha dejado claro que vive en la película 50 sombras de Grey, por eso ha explicado alto y claro que la cita que buscaba tenía que ser una mujer que comparta esos gustos con él, teniendo que ser sumisa en los asuntos sexuales, ya que él quiere ser dominante en estos temas. Lejos de contarlo con discreción, el madrileño ha querido fanfarronear ante las cámaras, asegurando que es todo un «pitbull en la cama». Carlos Sobera, que es perro viejo (nunca mejor dicho en esta situación), ha tenido que pararle los pies con los comentarios ante lo lanzado que estaba el comensal del programa.

Este repartidor ha explicado en su presentación que la mujer que quiera estar con él es mejor que le siga el ritmo en este tipo de prácticas, ya que si no es así, es «mejor que se dé la vuelta», le advirtió a Carlos Sobera. Por si no había quedado claro, también ha decidido acudir con un maletín de juguetes sexuales bajo el brazo, algo que el presentador no se esperaba encontrarse. «Yo trato a las mujeres en la calle como a unas damas, pero en la cama…», en ese momento, el presentador ha querido cortar de raíz este comentario, que se trata de un dicho bastante machista, por eso no ha querido dejarle seguir: «No sigas», le interrumpía.

Aunque parecía que empezaba mal, al bueno de Sergio se le apareció la Virgen María en forma de cita (conseguida por el equipo del programa) con María del Mar. Esta administrativa llegada desde Barcelona avisaba de que necesita «a un chico que me ponga fina filipina», dejando claro que también le gustan los juegos de ese tipo.

Para que no hubiera dudas, la catalana se ha puesto un vestido muy provocativo, asegurando que es «acorde a la situación porque vengo con ganas de darlo todo». Para alegría de Sergio, su cita se definía como una «mujer muy sensual y pasional», que quiere hablar muy claro en estos temas: «¿Para qué perder el tiempo?», decía.

«Esas pedazos de t*tas son encantadoras. No sabía si la iba a poder mirar a la cara mucho», era lo que decía fuera de plató el emocionado soltero. Estaba claro que ambos iban a conectar muy bien, tanto que ella, al hablar un poco con su cita, lo tenía claro: «Me gusta el morbo. En ese aspecto me has ganado».

Para desgracia del Christian Grey madrileño, su cita de First Dates también quiere ser dominante alguna vez, por eso le retaba a cambiar de roles en algún momento. Tras la cena, en la que la temperatura ha subido hasta niveles pocas veces vistos, en el reservado han podido hablar y comentar sus gustos sexuales, aunque se han tenido que cortar un poco al tener cámaras delante.

Como estaba claro, fuera de First Dates, Sergio y María del Mar han quedado en verse sin cámaras y se tener una noche loca, algo que no podemos ver.