La UE abronca al Gobierno por imponer la baliza V16 saltándose las directivas europeas

La Comisión Europea ha advertido al Gobierno español sobre la ausencia de comunicación a las autoridades comunitarias de la imposición de la baliza V16. Bruselas, en una respuesta por escrito a la que ha tenido acceso OKDIARIO, destaca que el uso obligatorio de estos dispositivos de señalización se estableció mediante real decreto y «no ha sido notificado» según obliga la directiva 2015/15353.

«Si los Estados miembros no cumplen su obligación de comunicar los proyectos de reglamentos técnicos (…) la Comisión puede adoptar medidas de ejecución con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)», señala Europa.

Así responde el comisario de Mercado Interior, Stéphane Séjourné, a una pregunta del Partido Popular. La portavoz, Dolors Montserrat, se dirigió a la Comisión Europea para que se pronunciase sobre la obligatoriedad de instalar en los vehículos esta baliza luminosa como único dispositivo de preseñalización de peligro.

«Esta obligación implica requisitos técnicos específicos, conectividad y homologación vinculada a una infraestructura nacional», señaló Montserrat, apuntando que «la Unión Europea no ha armonizado la señalización de emergencia ni obliga al uso de triángulos u otros dispositivos, y que el Reglamento (UE) 2019/515 exige el reconocimiento mutuo de productos legalmente comercializados en otros Estados miembros».

En este contexto, la dirigente popular preguntó si España había «notificado correctamente estos requisitos técnicos conforme a la Directiva 2015/1535 y qué consecuencias tendría una falta de notificación».

«¿Considera la Comisión que la imposición de un único modelo nacional podría constituir una medida de efecto equivalente, contraria al artículo 34 TFUE, al limitar la comercialización de dispositivos alternativos?», añadía en su pregunta.

«No está armonizado»

La Comisión Europea recuerda que, en efecto, «el uso de dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a nivel de la UE y, en su lugar, se aplican las normas nacionales de tráfico de los Estados miembros».

«No obstante, la imposición de requisitos técnicos específicos al dispositivo a nivel nacional puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior» con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, en su reunión del 16 de marzo de 2021, aprobó un real decreto para regular los servicios de auxilio en vías públicas que incluía, como principal novedad, «la sustitución de los dos triángulos que se colocan delante y detrás del vehículo inmovilizado tras una avería o accidente por un dispositivo luminoso que se sitúa en la parte más alta del vehículo». La norma estableció la obligatoriedad de la baliza a partir del 1 de enero de 2026.

Fue el real decreto 1030/2022, publicado el 21 de diciembre de 2022 y con entrada en vigor al día siguiente, el que reguló los requisitos técnicos de la baliza V16 con geolocalización, permitiendo su venta.

El PP ya denunció en Bruselas la «falta de transparencia» en relación a este dispositivo, advirtiendo además de su imposición supone «un nuevo sablazo fiscal».

El partido de Alberto Núñez Feijóo calcula que el Gobierno ingresará 300 millones de euros por el IVA de la venta de estos sistemas de señalización.

Los populares han remitido varias preguntas a la Comisión Europea sobre este dispositivo, impuesto por «decisión unilateral de Sánchez».