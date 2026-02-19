Los agentes de la Policía Nacional están convocados a salir a la calle en sendas protestas llamadas a pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del director general del cuerpo, Francisco Pardo Piqueras, por el encubrimiento en la «grave crisis» derivada de la denuncia por violación del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía.

El sindicato mayoritario de policías nacionales, Jupol, ha convocado para el lunes, 23 de febrero, una protesta frente al Ministerio del Interior para exigir ambas dimisiones y en un comunicado alude a Marlaska por la «responsabilidad política directa en la gestión de esta grave crisis de mandos en la Policía Nacional», después de que una agente del cuerpo se haya querellado contra el DAO de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, por agresión sexual.

Jupol exige también la dimisión inmediata de Pardo Piqueras «por ser parte de la estructura de mando que ha permitido la permanencia y ascenso de altos mandos cuestionados por estos hechos».

En la convocatoria de protesta, el sindicato mayoritario llama a todos los policías nacionales, pero también al resto de trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los ciudadanos, a concentrarse el próximo lunes 23 de febrero a las 12:00 horas frente al Ministerio del Interior.

Además de esta concentración, otro sindicato de policías nacionales, el CEP, ha convocado una manifestación de las mismas características para un día después, el martes 24 de febrero, también frente a la sede del Ministerio del Interior en Madrid.

En un comunicado, el CEP explica que la concentración se dará tras el «escándalo» que rodea al ex DAO, José Ángel González, denunciado por agresión sexual y que fue «premiado» en noviembre de 2024 al continuar al frente de la dirección adjunta operativa de la Policía Nacional más allá de su edad de jubilación a los 65 años, a través del real decreto de medidas urgentes por la dana de Valencia.

«Aquella medida, que CEP ya denunció con contundencia, unió la suerte de ambos, ministro y DAO, de tal forma que los graves hechos que estamos conociendo no pueden acabar con la dimisión voluntaria del máximo responsable operativo de nuestro Cuerpo», apunta este sindicato, que como Jupol pide la dimisión de Fernando Grande-Marlaska.

La dimisión de Marlaska

Grande-Marlaska descarta dimitir tras el escándalo que ha acabado con la dimisión del DAO aunque el miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, dejó la puerta abierta a renunciar al cargo de ministro del Interior si «la víctima» del caso de agresión sexual adelantado en primicia por este medio «no se ha sentido protegida» o «ha entendido que este ministro le ha fallado».

«De la única persona de la que podré aceptar yo cualquier crítica es de la propia víctima. Si la víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré», aseveró Grande-Marlaska en la Cámara Baja tras una interpelación del Partido Popular sobre una potencial dimisión que exigirán los policías nacionales el lunes y el martes con sendas manifestaciones en la sede de Interior.

El DAO a OKDIARIO: «Soy inocente»

En declaraciones exclusivas a OKDIARIO, José Ángel González Jiménez, ex DAO de la Policía Nacional, reconoce estar «hundido» tras la denuncia por agresión sexual por parte de la inspectora y asegura que es «inocente». El ex DAO no aclara, en conversación con este periódico, a quién le comunicó la querella o a quién llamó: «Ya lo sabía todo el mundo», indica, además de confirmar que tanto el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, como la nueva DAO, Gemma Barroso, ya tenían conocimiento de la denuncia.