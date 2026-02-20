El Gobierno antitaurino de Cercedilla denunciado por malversación en la gestión de… ¡los eventos taurinos!

La izquierda de Cercedilla ha sido denunciada por presunta prevaricación, malversación y cohecho pasivo por la gestión de los eventos taurinos de este municipio de la sierra de Madrid.

El Ayuntamiento, gobernado por el Grupo Independiente (GIC), PSOE y Más Madrid, regaló 400 invitaciones para asistir a dos corridas de toros celebradas los días 30 de agosto y 6 de septiembre. Estas invitaciones supusieron un perjuicio para las arcas municipales de 15 euros por entrada, lo que supone un menoscabo de 6.000 euros.

Por todo ello, Enrique Pérez, portavoz de Vox Cercedilla, ha puesto los hechos en manos del juzgado de Collado Villalba. Lo ha hecho obligado por lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ante el grave perjuicio que esto le supone como vecino de la localidad.

Pérez afirma que durante los años anteriores, el alcalde emitía 50 invitaciones, pero que en 2025, sin justificación alguna, el regidor ha dispensado 400 invitaciones. Además, no se sabe a quiénes se les han entregado estos pases ni en concepto de qué. «He solicitado el listado de beneficiarios y el Ayuntamiento se niega a facilitarlo», denuncia.

«A estos 6.000 euros hay que sumar los 1.750 de los años 2023 y 2024. Mientras suben tasas como el agua o la basura, ahora dejan de recaudar 7.750 euros. Así gestiona la izquierda los eventos taurinos, un chiringuito turbio y oscuro», añade Enrique Pérez.

Venta de la carne de toro

Por otro lado, el concejal también ha denunciado al alcalde, David José Martín Molpeceres (GIC) por la venta de la carne procedente del sacrificio de los animales en los eventos taurinos y por presuntamente no declarar esos ingresos.

A finales del año 2025, el Ayuntamiento elaboró la Cuenta General del año 2024; sin embargo, los concejales del PP y de Vox comprobaron que faltaban los ingresos económicos de la venta de la carne de los eventos taurinos de 2024.

Tras comprobar que no existía ninguna documentación sobre ese expediente de venta, ambos partidos de la oposición realizaron alegaciones a la Cuenta General. La respuesta de los informes técnicos y del propio alcalde y primer teniente de alcalde es que esos ingresos no se habían producido en 2024, sino en 2025.

Tras preguntar al alcalde por la fecha exacta de ese ingreso, David José Martín Molpeceres manifestó en el Pleno municipal que el ingreso se había producido exactamente en el mes de diciembre de 2025.

«Esta circunstancia es muy sospechosa, ya que el ingreso se habría producido un año y medio después de su venta y, además, casualmente de manera posterior a que PP y Vox alertaran de que no figuraban esos ingresos», dice Enrique Pérez.

Para el denunciante, «estamos ante un presunto intento de robo del dinero obtenido por la venta de la carne de los toros, ya que el Ayuntamiento debería haber realizado un expediente de venta con la tasación del bien que se pretende enajenar, el contrato privado de venta, informes técnicos, el Decreto del Alcalde para la aprobación de la venta, etcétera». «Una vez más sorprende el silencio imperante ante circunstancias tan alarmantes», añade.

Por todos estos motivos expuestos, el concejal de Vox ha entregado toda la documentación en el juzgado para que se puedan aclarar los hechos. El valor estimado de la venta de carne de eventos taurinos desde 2023 hasta 2025 se calcula en 20.000 euros.

«A día de hoy, ningún concejal de la oposición ha tenido acceso a esos supuestos ingresos por la venta de la carne. El equipo de Gobierno se niega a enseñar ningún documento aunque se hayan solicitado de forma reiterada», concluye el denunciante.