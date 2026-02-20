González y el ‘viejo PSOE’ preparan un libro sobre Lambán tras culparle Óscar López de la derrota en Aragón

El ex presidente del Gobierno Felipe González y el ex vicepresidente Alfonso Guerra, entre otras personalidades del «viejo PSOE», ultiman ya la publicación de un libro en homenaje al ex presidente de Aragón, el fallecido Javier Lambán, a quien el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, culpó recientemente del batacazo electoral que los socialistas se llevaron en las eleciones en Aragón.

El título todavía se desconoce, pero la motivación de los coautores es total y absoluta, especialmente después de que el ministro López tratase de cargar al fallecido Lambán con la responsabilidad de la derrota del PSOE con su candidata en Aragón, Pilar Alegría, quien salió al paso de las declaraciones de López para tacharlas de «error».

La publicación recogerá las intervenciones de seis autores: Felipe González, Alfonso Guerra, el ex secretario general de UGT, Cándido Méndez, el ex líder del PSOE de Asturias y presidente de la última Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, el ex ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, y, por parte del PP y en su calidad de presidente del Senado, Pedro Rollán.

Todos ellos participaron en su día en el homenaje que en su día se celebró en el Senado al fallecido Javier Lambán, un acto con el que pretendían desagraviarle, después de que los socialistas aragoneses, durante el homenaje dispensado tras su muerte en las Cortes de Aragón, se negasen a brindarle el aplauso que sí le ofrecieron el resto de los diputados.

Numerosos miembros del «viejo PSOE» no ocultan su indignación con el ministro López, por pretender cargar con la responsabilidad de la derrota en Aragón a Lambán. Palabras como «indigno», «tremendo» o expresiones como «lo que ha hecho no tiene nombre» se suceden entre los antiguos dirigentes socialistas, al recordar el episodio de López con el fallecido.

De ahí que, con el patrocinio y el impulso del colectivo Fernando de los Ríos, todos ellos estén acelerando los pasos para publicar este libro y presentarlo poco después de Semana Santa, si no se tuercen sus planes. Ahora, las intervenciones de estos seis autores están siendo compiladas, editadas y corregidas, pero la publicación está, según fuentes socialistas «a punto de impresión».

La presentación del libro correrá a cargo de González y Guerra, que están pendientes de cerrar una fecha a principios de abril. Los organizadores tienen previsto celebrar el acto en el Senado, donde Javier Lambán pasó su última etapa política como senador por designación autonómica.