Dudas en el PSOE con Óscar López tras su ataque a Lambán: «¿Y con este candidato queremos recuperar Madrid?»

Miembros del Gobierno y del PSOE se confiesan abochornados y lamentan el ataque del ministro de Transición Ecológica, Óscar López, al fallecido ex presidente de Aragón, Javier Lambán. Dentro del PSOE comentan en voz baja lo que unos, los más suaves, consideran una «metedura de pata» y una «falta de sensibilidad». Otros, más críticos con el ministro, se preguntan abiertamente: «Y con este candidato queremos recuperar Madrid?».

La familia socialista se ha revuelto al escuchar al titular de Transición Ecológica, uno de los ministros más cercanos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, líder del PSOE de Madrid y futuro aspirante a arrebatar la presidencia a la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso, tratar de responsabilizar al ex presidente socialista Javier Lambán del batacazo electoral cosechado por el PSOE en las recientes elecciones de Aragón.

Un miembro del gabinete de Sánchez vaticina que no va a salir nadie a «dar su apoyo» a López, porque todo el mundo sabe que «se ha pasado». Ni siquiera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene interés, según sus allegados, en «echar un capote» a su ministro y ex jefe de gabinete, Óscar López, como sí hizo en su día, cuando arreciaron las críticas de la oposición contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente de los trenes Alvia e Iryo, en Adamuz, que provocó la muerte de 46 personas.

Otra de las fuentes consultadas, que evita y piensa seguir evitando hacer cualquier comentario público sobre este asunto, dice en privado que «como se pasa el día pensando qué maldades puede decir o hacer contra Ayuso, se ha pasado de frenada… y ha dicho algo que no tocaba. Hablar mal de un muerto, en España, es una falta de respeto».

Pocos han sido quienes han querido expresar públicamente su rechazo a las palabras del ministro López, pero en privado hay unanimidad. En público, la ex ministra y candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha sido la voz más autorizada del entorno de Sánchez que ha salido a enmendar la plana al ex ministro. Según Alegría, las palabras del que fuera su compañero de gabinete son «un error».

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tan cercano o más si cabe en este momento a Sánchez como el propio Óscar López, se ha limitado a señalar como «un referente» a Javier Lambán, sin entrar ni a polemizar ni enmendar a su compañero en el Gobierno. Ningún miembro del Ejecutivo de Sánchez tiene intención de secundar las teorías de Óscar López, aunque la mayoría optan por evitar micrófonos y preguntas en estos momentos.

Fuera ya del Gobierno, el senador y ex líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha colgado en sus redes sociales: «El presidente Lambán fue un orgullo para los socialistas y los aragoneses. Y un buen amigo y compañero. Ser del PSOE es respetar a su gente». También públicamente, el sociólogo y miembro del PSOE de Aragón Enrique Urquizu ha considerado una metedura de pata las palabras de Óscar López, se ha confesado «desolado y triste» en una intervención en La Sexta y ha instado al ministro a «pedir perdón». Son las escasas expresiones públicas que se han manifestado, pero la procesión, en las filas del PSOE, va por dentro.