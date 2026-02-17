Así ha sido el frío saludo entre Sánchez y González tras las críticas del ex presidente al líder del PSOE

El primer encuentro entre Pedro Sánchez y Felipe González, tras las críticas del ex presidente socialista contra el inquilino de La Moncloa, ha tenido lugar este martes durante un homenaje a la Constitución Española celebrado en el Congreso de los Diputados. Allí el actual líder del Ejecutivo y el ex presidente socialista, que gobernó España entre 1982 y 1996, se han estrechado la mano rápidamente y sin mediar palabra.

La tensión entre ambos tiene su razón: Felipe González aseguró el pasado 10 de febrero, durante un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid, que no votará a Pedro Sánchez y que en su lugar votará «en blanco» al no existir, en su opinión, ningún candidato que le convenza. Además González adelantó que no tiene previsto abandonar la militancia del PSOE y que en todo caso deberá irse del partido «quien lo destroza».

El ex presidente socialista, que lideró el Ejecutivo más longevo de la democracia, reprochó la falta de autocrítica del PSOE tras la derrota electoral en Extremadura y la más reciente en Aragón, del pasado domingo. González considera que el escenario se repetirá en próximas elecciones autonómicas, con Castilla y León y Andalucía en el horizonte.

González advirtió que no presentar Presupuestos Generales del Estado es «una violación clara de la Constitución». Así, el ex presidente aseguró que las medidas de Sánchez tienen «consecuencias», y recordó que él convocó elecciones en su momento porque no podía sacar adelante los Presupuestos.

Durante el mismo acto en el Ateneo, González aseguró que no pactaría con Vox pero que tampoco lo haría «ni de broma» con Bildu, como sí ha hecho Sánchez para mantenerse al frente del Ejecutivo. «Vox por el momento no vulnera la Constitución», defendió el ex líder socialista, al que le preocupa «que el PSOE deje de ser segundo» tras los últimos resultados electorales.