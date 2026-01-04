Horario y dónde ver por TV en directo y online gratis la Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid 2026

La Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid ya se está preparando de modo que son muchos las familias emocionadas por vivir un año más, uno de los eventos más esperados de la época navideña. La capital ya cuenta con el recorrido y horario para este año, aunque habrá quien desee verla desde casa, mucho más cómodos o tal vez vives en otra comunidad, deseas ver esta cabalgata si bien es una de las más destacadas. Toma nota porque te contamos cómo verla en televisión y online para que no te pierdas nada.

La celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid , como ya debes saber, se producirá mañana lunes por la tarde y para la edición de este 2026 se mantendrá su esencia tradicional, pero incorporando un homenaje especial a los maestros, que son figuras clave en la educación de los niños. Ese guiño a la educación acompañará a toda la narrativa del desfile que se ha preparado, desde la puesta en escena hasta las carrozas temáticas que evocarán el camino de sabiduría de los tres Magos relacionada además con la función de los maestros. Pero al margen de la temática, será de nuevo una tarde mágica llena de luz, música y celebración en la que los niños son los auténticos protagonistas, ya sea entre el público o en casa viendo la cabalgata por televisión. Como de costumbre, la señal principal será la de TVE, pero no es la única cadena que la ofrece y tampoco la única opción.

Cuándo es la Cabalgata de Reyes Magos de Madrid 2026

La Cabalgata tendrá lugar mañana lunes 5 de enero y comenzará a las 18:00 horas y como cada año en la Plaza de San Juan de la Cruz. Desde allí se iniciará el recorrido que irá por el Paseo de la Castellana, continuará por el Paseo de Recoletos y finalizará en la Plaza de Cibeles, donde los Reyes ofrecerán su saludo final. Con todo este desfile, el paso de las carrozas se alargará aproximadamente hasta las 20:30 o 21:00 horas.

Aunque el recorrido es el clásico, este 2026 todo girará en torno a la figura de los maestros, presentados como herederos de la sabiduría que representan Melchor, Gaspar y Baltasar. Según la temática ideada para este año, las escenas recrearán ese viaje interior hacia el conocimiento que simbolizan los Magos, vinculando tradición y aprendizaje en una propuesta visual pensada tanto para el público en la calle como para quienes lo sigan desde casa.

Cómo ver la Cabalgata de Reyes Magos de Madrid por televisión

La retransmisión de la Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid se podrá ver un año más en La 1 de TVE y en un programa especial que dará comienzo poco antes de que arranque el desfile. La emisión suele incluir conexiones con distintos puntos del recorrido, entrevistas, comentarios en directo y también planos aéreos o frontales de cada una de las carrozas para que desde casa, no nos perdamos nada.

Además, la Cabalgata podrá seguirse gratis por RTVE Play, la plataforma de la televisión pública. De este modo, si no queremos verla por televisión podemos verla desde el móvil, ordenador, tableta o también como no, nuestro Smart TV. Y una vez haya acabado la emisión, la plataforma suele ofrecer la posibilidad de verlo en diferido durante las horas y días siguientes.

Para la emisión de este año, TVE vuelve a contar con un plantel de reporteros a pie de calle para recoger las impresiones de los niños y de sus familias al paso de las carrozas. Además, de contar con dos presentadores especiales como son Ana Prada y Javier de Hoyos. Y en esta cabalgata de Reyes Magos de Madrid, no podía faltar la carroza del canal infantil de la televisión pública, Clan TVE que este año además cumple 20 años. Una carroza en la que viajará además Gonzalo Pinillos, representante español en la pasada edición de Eurovisión Junior.

Telemadrid también emite la Cabalgata

Aunque la de La 1 es la emisión principal, Telemadrid vuelve a ser una de las señales más seguidas dentro de la Comunidad. La cadena autonómica suele emitir un especial de Madrid Directo, con conexiones desde la salida, entrevistas con familias que esperan en la Castellana y un seguimiento muy centrado en el ambiente madrileño. Además, Telemadrid acostumbra a habilitar su emisión en streaming a través de su página web y aplicación. Para quienes viven en Madrid y prefieren seguir un relato más local y cercano, esta opción complementa muy bien a la señal nacional.

Cómo ver la Cabalgata online y gratis

Si prefieres ver la cabalgata por internet, ya hemos mencionado que RTVE Play, ofrece la emisión en directo sin coste. La plataforma funciona en todos los navegadores y en dispositivos móviles, por lo que es una opción ideal para quienes quieran verla desde cualquier lugar, incluso si están fuera de casa el 5 de enero.

Y como ya mencionamos, si Telemadrid mantiene su esquema habitual, también reproducirá su señal en directo en su web y en su aplicación, sumando el que se emita también por YouTube desde canales que suelen ofrecer en directo la cabalgata cada año. Para averiguarlo sólo tienes que escribir «Cabalgata de Madrid» y filtrar los resultados «En Directo».