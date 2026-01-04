Hallan el cuerpo de Fernando Martín, el entrenador del Valencia B femenino muerto en Indonesia

El cuerpo de Fernando Martín Carreras, entrenador del Valencia CF B de fútbol femenino, ha sido encontrado sin vida en aguas de Indonesia tras el naufragio de una embarcación el pasado 26 de diciembre, en la que viajaba junto a su familia. Fuentes familiares han confirmado la localización de los restos mortales de Martín en la madrugada de este domingo.

De 44 años, el cuerpo de Martín se ha encontrado en la misma zona en la que fue hallado el de la menor localizada, de 12 años. Las autoridades indonesias han acordado ampliar tres días más la búsqueda de los dos niños que quedan por hallar, tras haber localizado el segundo cuerpo de los desaparecidos.

Andrea Ortuño, mujer de Fernando Martín, fue encontrada con vida tras el naufragio, igual que una de sus hijas. Ambas se encuentran ya en España. El 29 de diciembre se localizó el cadáver de la menor de 12 años hija también de Andrea y faltaban por localizar a tres desaparecidos: Fernando Martín, cuyo cuerpo ha sido encontrado este domingo, y otros dos niños, ambos varones. Uno hijo de Andrea y otro de Fernando.

Los equipos de rescate han encontrado el segundo cuerpo sin vida en el lugar donde se están realizando las labores de búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos de la familia valenciana que sufrió el naufragio de una embarcación en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia.

«Exactamente a las 08.47 horas (hora local) de esta mañana, el equipo SAR (equipo de rescate) conjunto encontró un cuerpo sospechoso de ser una víctima del KM Putri Sakinah», ha indicado el coordinador del operativo de búsqueda, Fathur Rahman, en un comunicado recogido por el diario indonesio Kompas.

El naufragio del barco

El pasado 26 de diciembre se conoció la desaparición de Fernando Martín junto a tres menores, hijos suyos y de su mujer Andrea, en el naufragio de un barco turístico en Indonesia. La familia al completo estaba realizando una excursión en el momento del suceso y, mientras que la madre y la hija menor han conseguido ser rescatadas con vida, los otros cuatro integrantes quedaron atrapados en la embarcación.

La embarcación navegaba por el estrecho de la isla de Padar, cerca de Labuan Bajo, un popular destino para los turistas que viajan a Indonesia. Las condiciones meteorológicas complicaron la travesía. En el momento del naufragio, la embarcación estaba compuesta por un total de 11 personas, puesto que junto a la familia española se encontraban cuatro tripulantes y un guía turístico. Los cuerpos de rescate consiguieron salvar a siete personas, quedando Fernando Martín y tres de sus hijos atrapados.

El Valencia está «consternado» con lo sucedido con el entrenador de uno de sus filiales y su familia, y así lo expresó en un comunicado. «El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales. Desde el Club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF», señaló el club tras conocer los hechos.