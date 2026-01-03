Parece Filomena pero es Francis: las diferencias entre la gran nevada que cubrió España y lo que va a pasar

Tras la alerta por la tormenta Francis, muchos medios y ciudadanos han comparado la situación con la histórica nevada de Filomena que en enero de 2021 cubrió España. Aunque ambas tienen impacto en transporte, servicios y vida diaria, expertos meteorológicos señalan diferencias claras en intensidad, duración y áreas afectadas.

Filomena: la gran nevada histórica

La tormenta Filomena, que azotó España en enero de 2021, dejó cifras récord:

Acumulaciones de nieve de hasta 50 centímetros en Madrid y más de un metro en zonas de montaña.

Paralización del transporte urbano y cortes masivos de carreteras.

Efectos prolongados durante varios días, con temperaturas extremadamente bajas que dificultaron la limpieza y recuperación.

Filomena se recuerda como una tormenta histórica, no solo por la cantidad de nieve, sino por la persistencia del frío y la falta de preparación de infraestructuras urbanas para una nevada de ese calibre.

Francis: nevada, lluvia y viento en alerta

En esta ocasión, Francis, aunque comparte con Filomena el impacto en transporte y servicios, presenta características diferentes:

Menor acumulación de nieve en comparación con Filomena.

Previsión de lluvia y viento intenso, además de nieve, lo que genera riesgos de inundaciones y caída de ramas o postes eléctricos.

Áreas afectadas más dispersas, con alertas en varias comunidades autónomas, no solo en la capital.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Francis se comporta más como una tormenta invernal combinada, con efectos rápidos pero menos duraderos que la histórica Filomena.

Preparación y prevención

Las autoridades ya han activado planes de emergencia:

Limitación de circulación en carreteras secundarias y zonas de montaña.

Refuerzo de servicios de limpieza y vialidad en áreas urbanas.

Alertas a la población para extremar precauciones, especialmente en transporte público y escolar.

A diferencia de Filomena, las infraestructuras están mejor preparadas, gracias a los protocolos aprendidos en años anteriores.

Francis puede recordar a Filomena, pero los expertos advierten que las comparaciones deben ser cautelosas. La tormenta actual trae riesgos propios, como viento y lluvias intensas, que pueden generar incidencias graves, aunque no llegue a los niveles históricos de nieve de 2021.

La clave, según meteorólogos, es seguir las alertas oficiales, no subestimar la situación y tomar precauciones, para minimizar riesgos tanto en transporte como en seguridad personal.