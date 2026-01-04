En Valencia no se lo creen: en estas zonas lloverá y nevará hasta el día de Reyes

Estas zonas son las que lloverá hasta el día de Reyes en Valencia, nos espera un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Una recta final que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con la mirada puesta a una serie de detalles que acabarán marcando una diferencia significativa. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por este cambio que queremos ver llegar en estos días que tenemos por delante.

Con un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Son días de ver qué puede pasar en esta recta final de unas fiestas que nos traerá más de una sorpresa del todo inesperada. No sólo en forma de regalos, sino también con la mirada puesta a un destacado cambio que puede ser el que nos afectará en estos días que tenemos por delante. Un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas que hasta la fecha desconocíamos.

No se lo creen en Valencia

Valencia se prepara para ser una de las comunidades más afectadas por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Una novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Una novedad que, sin duda alguna, puede acabar siendo la que nos hará pensar en algún que otro cambio de planes.

El Mediterráneo se verá afectado por un choque de masas que puede convertirse en un cambio de tendencia esencial. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que vamos a ver llegar.

Este inicio de un mes de enero en el que el frío ha hecho acto de presencia de una forma que quizás nos sorprenderá en estos días en los que todo puede ser posible. Estaremos pendientes de esta previsión del tiempo en el que parece que nos van a traer una situación del todo inesperada en estos días que quizás nunca hubiéramos ni imaginado llegar.

Lloverá y nevera hasta la fiesta de los Reyes

Son días de aprovechar al máximo el poco tiempo que llega y lo haremos de tal forma que tocará empezar a pensar en lo que nos está esperando en estos días en los que todo puede ser posible. La fiesta de los Reyes es la que cierra estas vacaciones y lo hace de tal forma que deberemos preparamos para lo peor.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo cubierto con precipitaciones; chubascos localmente fuertes en el sur de Valencia y norte de Alicante, pudiendo ser localmente persistentes. Cota de nieve bajando de los 1600-1800 m hasta situarse a últimas horas en torno a 500-1000 m en el norte de Castellón, 1000-1400 m en la zona central y 1400-1600 m en el tercio sur. Temperaturas mínimas en descenso en el interior de la mitad norte y con pocos cambios en el resto, con mínimas al final del día; máximas en descenso. Heladas débiles en el interior norte de Castellón a últimas horas. Viento del nordeste, flojo a moderado en el interior y, en el litoral, moderado con intervalos de fuerte». Las alertas estarán activadas: «Chubascos localmente fuertes en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, pudiendo ser localmente persistentes. Nevadas en cotas bajas en el norte de Castellón, con cota bajando de los 1600-1800 m hasta situarse a últimas horas en torno a 500-1000 m».

Pero lo peor podría llegar en estas próximas horas: «Con incertidumbre respecto a la evolución de los restos de la baja Francis, se espera que éstos se vayan alejando hacia el este lentamente y, junto a la formación un alta al oeste peninsular se favorecerá la entrada de una masa de aire muy frío continental. Se esperan cielos nubosos o cubiertos en la mitad este y Baleares, con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes o persistentes en zonas del sur y sureste. En el norte peninsular nuboso, sin descartar algún chubasco débil ocasional, tendiendo a muy nuboso durante la tarde, con chubascos en la vertiente cantábrica, más intensos al final del día y posibles tormentas ocasionales en el litoral. Se espera nieve en cotas bajas con los acumulados más importantes en las Ibéricas, interiores de Valencia, zonas del entorno de la Bética oriental sin descartar localmente en el centro y este de la meseta sur; al final del día en el área cantábrica también se podrán producir acumulaciones apreciables. En Canarias predominio de cielos nubosos con lluvias débiles ocasionalmente moderadas en el norte de las islas de mayor relieve. Brumas y nieblas en zonas elevadas, sobre todo del sureste. Continúa el descenso generalizado de temperaturas en todo el país, más suave en los archipiélagos y con algunos ascensos en el norte. Podrá ser notable el de las máximas en el suroeste y zonas altas del centro de la Península, y el de las mínimas en los Pirineos, meseta sur y sierras al sur del Guadalquivir. Heladas generalizadas en toda la Península excepto en el cuadrante suroeste, litorales y valle del Ebro; moderadas en zonas altas pudiendo ser fuertes en el Pirineo».