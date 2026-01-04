‘Francis’ y los Reyes Magos descargarán la primera nevada que hará tiritar a los mallorquines

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la llegada de un frente frío a partir de este domingo a Baleares, que hará bajar los termómetros hasta temperaturas por debajo de lo normal para la época, y traerá precipitaciones, que desde el lunes, víspera de Reyes, podrán ser en forma de nieve, con las primeras nevadas del año.

Así lo ha informado la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, en las que ha explicado que este viernes y sábado Baleares ya se ha encontrado bajo la influencia de la borrasca Francis, que se va acercando a las islas.

Siempre según la previsión de la agencia estatal, la borrasca Francis empieza desde anoche a interaccionar con una masa de aire ártico de la que se descolgará una bolsa de aire frío sobre Baleares, que podrá dejar precipitaciones al final del día.

Así, a partir de este domingo la llegada de este frente frío dejará cielo cubierto con precipitaciones generalizadas, preferentemente hasta mediodía, además de una bajada significativa de los mercurios, con máximas que se quedarán rondando los 14ºC en Mallorca, los 15ºC en Ibiza y Formentera y entre los 10ºC y 12ºC en Menorca. El viento soplará de norte y nordeste moderado con intervalos de fuerte.

De cara al lunes 5 de enero, víspera del Día de Reyes, seguirán la bajada progresiva de las temperaturas debido a la masa de aire frío que habrá entrado este domingo, con máximas que se quedarán entre 10ºC y 12ºC y mínimas entre 4ºC y 8ºC, que podrían dejar heladas en la Serra de Tramuntana. El viento seguirá asimismo soplando de moderado a fuerte del norte y nordeste.

Los cielos continuarán este lunes cubiertos con precipitaciones ocasionales, con una cota de nieve en torno a los 1.200 metros, bajando por la noche hasta situarse por encima de los 700 metros, ha apuntado la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero.

En cuanto a la previsión para el martes 6 de enero, Día Reyes, se prevé que sigan los cielos cubiertos evolucionando durante la jornada a poco nuboso con chubascos ocasionales. Se prevé además que puedan registrarse nevadas por encima de los 500 metros aunque hay cierta incertidumbre respecto a la cota, ya que aún quedan días por delante.

Las temperaturas seguirán bajando, hasta rondar entre los 8ºC y 10ºC las máximas y entre los -1ºC y los 6ºC las mínimas.

Finalmente, y si se confirman los modelos de previsión podría haber heladas la madrugada del miércoles 7 de enero, puesto que para dicha jornada se espera que la masa de aire frío ya se sitúe completamente sobre Baleares, lo que unido al predominio de los cielos despejados, hará bajar los mercurios.

La previsión para el jueves día 8 de enero es de incertidumbre, de acuerdo con los modelos, ha concluido María José Guerrero, avanzando no obstante que el viernes 9 de enero podrían comenzar a remontar los termómetros después de días de frío de invierno en Baleares.