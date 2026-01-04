Alerta por nevadas intensas en Cataluña y piden precaución: desciende la cota y habrá nieve hasta en las cabalgatas de Reyes

Desciende la cota de nieve y habrá nieve hasta en las cabalgatas de Reyes, en estos días en alerta por nevadas intensas en Cataluña. La alerta está activada en estas próximas horas en las que los Reyes Magos están a punto de hacer realidad el sueño de muchos niños. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de tendencia que será esencial.

Se activa la alerta por nevadas intensas en Cataluña

Desciende la cota y habrá nieve hasta en las cabalgatas de Reyes

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo cubierto con nevadas débiles por la mañana, salvo en el Ampurdán, remitiendo por la tarde y tendiendo a poco nuboso a últimas horas. Probables acumulaciones en torno a 2 cm en zonas del interior por encima de 200 m. Temperaturas en descenso, localmente notable en el interior, con las mínimas al final del día. Heladas débiles a moderadas en gran parte del interior, localmente fuertes en el Pirineo al final del día. En el norte del Ampurdán y sur de Tarragona, viento del norte y noroeste moderado, aumentando a fuerte en el norte del Ampurdán al final del día; en el resto, viento flojo de componentes norte y oeste». Las alertas estarán activadas: «Nevadas en el interior por encima de 200 m, con probables acumulaciones significativas. Temperaturas en descenso, localmente notable en el interior. Heladas débiles a moderadas en gran parte del interior, localmente fuertes en el Pirineo al final del día».

La previsión para España no es mucho mejor: «Se prevé que la baja Francis se sitúe en el entorno de Estrecho y oeste de Alborán, aumentando la inestabilidad en el sur y sureste peninsular con chubascos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en zonas del golfo de Cádiz a últimas horas y, sobre todo, en el Estrecho, zonas occidentales de Alborán y entorno de la Nao, sin descartar que vayan acompañados con tormenta. Por otro lado, el aire frío ártico seguirá desplazándose hacia el sur dejando nevadas débiles a moderadas en cotas bajas con las mayores acumulaciones en la Cordillera Cantábrica, en el entorno oriental del Sistema Central, sin descartar zonas llanas de la meseta norte. También se esperan en zonas de la Ibérica y Pirineo oscense. En Canarias, intervalos nubosos con lluvias en general débiles más frecuentes es las islas orientales y en las vertientes norte y oeste de las islas montañosas. Brumas y bancos de nieblas en zonas bajas del nordeste y en zonas de montaña. Descenso generalizado de las temperaturas en la Península y Baleares: el de las máximas será localmente notable en la meseta Norte y en zonas de la Ibérica y el de las mínimas en zonas de montaña del centro norte y noroeste peninsular. Heladas débiles en la mitad norte, montañas del sureste y localmente en la meseta Sur. Serán moderadas en las montañas de la mitad norte sin descartar localmente fuertes en los Pirineos. Pocos cambios en Canarias».