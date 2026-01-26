Adiós a la huerta tradicional: esta verdura típica del campo de España está en vía de extinción

Según datos de Eurostat, la Unión Europea produjo 62,2 millones de toneladas de hortalizas en 2024, un 6% más que el año anterior. Por décimo año consecutivo, España se mantiene como primer productor, con 14,8 millones de toneladas, seguida de Italia (13,9 millones) y Francia (5,8 millones). Sin embargo, los expertos alertan de la posible desaparición de una verdura que durante años ha destacado por sus características únicas.

Se trata del cardo rojo de Corella, el cual apenas representa un 8% de toda la superficie agraria cultivada en Navarra. En los últimos años, ha ido perdiendo protagonismo hasta convertirse en una auténtica rareza, y, a día de hoy, casi no hay agricultures que quieran cultivarlo porque «exige muchísimos cuidados». Los chefs se muestran especialmente preocupados por la situación al considerarlo un auténtico «tesoro» por su sabor y textura, que aportan un matiz muy especial a guisos, ensaladas y platos de alta cocina.

La verdura que está a punto de desaparecer

La huerta navarra ha experimentado una profunda transformación en las últimas décadas con la introducción de «verduras modernas», como la coliflor, los espárragos o el brócoli, las cuales han desplazado a los cultivos tradicionales. El aumento de la demanda de estos productos hace que su cultivo sea más rentable, mientras que variedades locales, como el cardo rojo de Corella no resultan tan atractivos para los consumidores actuales.

La posible desaparición de esta verdura no es un caso aislado. Los expertos señalan que también hay otras en riesgo de extinción, como algunas variedades de habas, acelgas, pimientos o lechugas autóctonas. La pérdida de estos productos no sólo supone un duro golpe para la biodiversidad agrícola, sino también para la gastronomía y la cultura de la región.

«Apenas quedarán una o dos hectáreas de esta verdura porque exige muchísimos cuidados. No hay ya prácticamente agricultores que lo quieran cultivar. Los que lo hacen son para vender a restaurantes de renombre que lo sirven en ensalada como un auténtico manjar, plato gourmet», comenta el responsable de Horticultura de la sociedad pública INTIA, Íñigo Arozarena González, según recoge El Diario de Navarra.

El futuro del cardo rojo de Corella depende principalmente de dos factores. Por un lado, iniciativas que trabajen con pequeños agricultores para conservar las variedades tradicionales, ofreciendo asesoramiento técnico, apoyo en la comercialización y promoción de estos productos en mercados locales y restaurantes. Y, por otro lado, la concienciación de los consumidores sobre biodiversidad agrícola y la importancia de preservar una parte importante del patrimonio de Navarra.

Beneficios del cardo

El cardo es una verdura tradicional muy apreciada por sus propiedades saludables. Tiene un alto contenido en fibra, que regula el tránsito intestinal y aumenta la sensación de saciedad. Además, es bajo en calorías y aporta vitaminas y aporta vitaminas del grupo B, vitamina C y minerales como potasio, calcio y magnesio. También contiene antioxidantes que ayudan a proteger las células del estrés oxidativo.

A la hora de cocinarlo, es esencial retirar los hilos de los tallos y lavar bien la verdura. Para suavizar su amargor, los cocineros recomiendan cocer el cardo con un poco de sal y unas gotas de limón. Lo más importante es controlar el tiempo de cocción, ya que se si se ablanda demasiado pierde su firmeza natural. Combina muy bien ccon frutos secos, como almendras tostadas, y con sabores intensos, como el jamón, ajo o aceite de oliva virgen extra. También se puede añadir a guisos o ensaladas como ingrediente gourmet.

La receta de Karlos Arguiñano

#CardoConAlmendras ♬ sonido original – Karlos Arguiñano @karguinano Hoy vamos a preparar un platazo de invierno: cardo con almendras y jamón 🥬 Muy fácil, nutritivo y lleno de sabor. El cardo queda tierno, las almendras tostadas le dan crunch y el jamón crujiente… ¡riquísimo! 🥜🥓 📝 Ingredientes 1 cardo 30 g de almendras laminadas 2 lonchas de jamón 3 dientes de ajo Aceite de oliva virgen extra Sal Perejil Un plato sano, vistoso y con un contraste de texturas que no falla. Perfecto para disfrutar en familia o sorprender a los comensales. #KarlosArguiñano

Para esta receta necesitamos un cardo fresco y limpio, almendra fileteada, dos lonchas de jamón, tres dientes de ajo, aceite de oliva, sal y agua para cocer el cardo.