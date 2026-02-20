El simple gesto que hacen en Japón y deberíamos copiar en España: en sus casas no hay polvo

En las casas de Japón no hay polvo, gracias a un simple gesto que deberíamos copiar en España. Un detalle que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Con la ayuda de algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia a la hora de llegar a casa o de limpiar que puede darnos más tiempo libre.

La inversión que realizamos en la limpieza de nuestra casa puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Estaremos muy pendientes de una tendencia al alza en muchas casas que realmente puede darnos algunas novedades destacadas. En estos días en las que las casas nos alejan de un polvo que puede ser un problema. Con un pequeño avance conseguiremos hacer posible lo imposible.

En sus casas no hay polvo

Si hay algo que llama la atención de las casas japonesas es que no hay polvo. Un elemento que puede convertirse en la antesala de algo más y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos mantendrá cerca de lo que necesitamos. Un estilo de vida diferente nos está esperando.

Somos conscientes de que nuestro tiempo es limitado, por lo que, emplearlo en algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos mantendrán muy alejados de lo que realmente puede acabar siendo esencial. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta de una forma diferente, podremos seguir un estilo de vida muy especial.

El hecho de conseguir un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acercará a la cultura japonesa, pero también a una manera de evitar que el polvo se acumule en casa, es algo que deberemos tener en cuenta y que, puede acabar de cambiarnos la vida por completo.

Es hora de conocer un poco más cómo podemos alejar el polvo de nuestro día a día, siguiendo los pasos de estos expertos que pueden ayudarnos a invertir mejor nuestro tiempo.

Deberíamos copiar en España este simple gesto que se hace en Japón

Hay un simple gesto que se hace en Japón y que podemos copiar en España, una manera de obtener aquello que necesitamos y más en un abrir y cerrar de ojos. Una manera de evitar el polvo que es mucho más fácil de lo que nos imaginaríamos.

Quitarse los zapatos al entrar en casa supone evitar el 80% del polvo que tenemos en casa. Tal y como nos explican los expertos de Misubikln hay una serie de pasos y de conceptos que debemos conocer: «El genkan es la entrada tradicional de una casa, apartamento o edificio japonés. En los edificios, es claramente diferente de un vestíbulo. Es la transición oficial entre el exterior y el interior, y típicamente está empotrado no solo para atrapar la suciedad, sino también para delimitar entre el hogar y el mundo exterior. Si es lo suficientemente grande, también se utiliza para guardar objetos que se usan afuera, como paraguas».

Siguiendo con la misma explicación: «Cuando entras en una casa o apartamento, notarás un pequeño escalón o plataforma. Esto se llama el agari-kamachi, y es el límite oficial entre el genkan y el espacio habitable. También puede haber un armario para guardar zapatos, llamado un getabako, así como un espacio de almacenamiento superior para artículos más pequeños, llamado tenbukuro. Con una tapa cerrada, el getabako puede servir como una mesa auxiliar para sostener llaves y correo. Ahora que conoces las partes de un genkan, es importante saber cómo entrar a una casa de manera educada y respetuosa a través del genkan. Aunque es poco probable que necesites seguir los pasos indicados anteriormente para una casa tradicional japonesa, incluso las casas y apartamentos modernos en todo Japón tendrán un genkan. Algunos negocios, como ryokans, aguas termales e incluso clínicas médicas, también pueden tener uno para promover una imagen de limpieza en sus espacios. Aunque pueda parecer intimidante que haya un proceso para entrar, en realidad es muy sencillo. Quítate los zapatos en el genkan, teniendo cuidado de no poner los pies descalzos o los calcetines en el suelo sucio del genkan. Intenta salir de tus zapatos directamente sobre el agari-kamachi. ¡Si te han ofrecido pantuflas, póntelas! Son mucho más cómodas».

Una forma de entrar en casa con pantuflas o con los calcetines libres de polvo o de elementos exteriores que deberemos tener en cuenta. Un buen aliado de la limpieza que empieza a realizarse con un simple gesto.