Las personas mentirosas usan 10 palabras que según la IA siempre usan aquellos que quieren engañar a los demás. Ser un embustero es casi un estilo de vida, son muchos los que desean empezar a tener en cuenta algunos retos que van de la mano y pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de conocer un poco más qué nos dice la IA sobre unas mentiras que quizás debemos empezar a ver llegar desde lejos.

La Inteligencia Artificial nos revela cuáles son las palabras que usan las personas mentiras y que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado ese momento de empezar a tener en cuenta algunos cambios que quizás hasta ahora no habíamos esperado. La IA sabe qué palabras son las que usan las personas mentirosas que pueden acabar siendo las que nos repitan más de una vez. En estos días que tenemos por delante, todo puede ser realidad, de la mano de una serie de detalles que serán fundamentales. Esta lista puede ayudarte a detectar a una persona mentirosa a distancia.

La IA nos ayuda a detectar un mentiroso

Antes de que llegue un marcado cambio de ciclo debemos empezar a tener en cuenta una situación de relativa inestabilidad que puede ser la que marque un antes y un después. Con algunos datos importantes que debemos empezar a ver llegar antes que nadie una mentira.

La Inteligencia Artificial no entiende de detalles que pueden llegar a ser lo que marque estos días que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para detectar mentirosos a gran velocidad, es sólo cuestión de poner algunos cambios que pueden ser significativos.

Es hora de aprovechar al máximo este tipo de elementos que acabarán siendo los que marquen unas jornadas cargadas de buenas sensaciones. Habrá llegado ese día en el que podamos ver la parte más humana de la IA. Las palabras o expresiones que usa un mentiroso según ChatGPT son:

“Para serte sincero” / “Para ser honesto”.

“Yo nunca haría eso”.

“Te lo juro”.

“Como ya te dije”.

“Eso no tiene sentido”.

“No me acuerdo”.

“¿Por qué mentiría?”.

“Eso es todo lo que sé”.

Tal cual nos indica esta AI que son las expresiones que veremos salir de la boca de ese mentiroso.

Las palabras que siempre usa un mentiroso

Los expertos determinan que hay varios tipos de mentirosos, aquel que lo hace de forma intencionada, ocasionalmente o bien los que utilizan las mentiras para manipular a las personas que están cerca. Sin duda alguna, estamos ante un cambio de ciclo, gracias a la IA que debemos tener en cuenta. Gracias a ella nos dará algunos datos más, sobre la manera en la que debemos tener en cuenta estos elementos esenciales.

Según la forma de utilizar sus mentiras el blog PsicoLink diferencia entre estos tipos de mentirosos.

Mentirosos ocasionales: Aquellas personas que usan mentiras para obtener placer o evitar un dolor. Este tipo de mentiras son más comunes y no tienen un fin tan elaborado. Algunos ejemplos: “Llegue tarde por culpa del tráfico”, “mi abuela se enfermó y por eso no pude asistir” Mentiroso manipulador: Personas que tienen la habilidad de manipular (característica de la psicopatía), es decir, mentir, engañar o distorsionar con el objetivo de obtener poder o algún beneficio relacionado con el poder. No presentan culpabilidad o angustia a la hora de mentir o ser descubiertos, se enfocan más en perfeccionar su técnica para engañar.

¿Cómo funciona? El manipulador nos da algo a) que para nosotros e puede ser valioso (afecto, cumplidos, promesas) para conseguir b) dinero, tiempo, ser usados por él o ella

3. El mitómano: Aquel que construye un mundo paralelo, ya que su presente lo estresa o lo angustia. Esta persona construye su presente en función de mentiras que él mismo cree fervientemente.

Siguiendo con la misma explicación: «La mentira de por sí es algo tóxico, algo que no sirve. No existe ningún tipo de vínculo, ni de pareja, ni de amistad, de ningún tipo en general, basado en el engaño. La mentira es algo que no sirve y que además atrae a otros mentirosos. Mentir supone un esfuerzo y un desgaste exagerado o desmedido sencillamente no vale la pena experimentar, esto debido a que se necesitan más mentiras para sostener la mentira inicial o las mentiras anteriores; por ende, el decir una mentira tiene un efecto de bola de nieve.

La verdad es nuestro mayor aliado a la hora de crear y fortalecer los vínculos. Nos libera de carga interior que podría ser el cargo de consciencia que nos supone decir una mentira. Nos permite mantener una relación “humana” por así decirlo, ya que en el momento que mentimos por algún objetivo personal, estamos utilizando a las otras personas como objetos, y un vínculo, es imposible de establecer de esta manera».