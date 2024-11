Este es uno de los trucos que más me gusta de ChatGPT

El uso habitual de las herramientas de inteligencia artificial es muy diverso, y esta mañana he aprendido un truco que deseo compartir con vosotros, los lectores. ChatGPT hace un truco con el que puedes digitalizar un texto escrito a mano con una precisión absoluta, de tal manera que lo puedes tener en formato digital para lo que desees.

El truco de ChatGPT que debes aprender

Tal y como he comentado, si tienes un texto escrito a mano en un papel, puedes hacerle una fotografía y subirlo a ChatGPT. Luego, le proporcionas la orden para que extraiga el texto que está escrito y te lo convierta formato digital. Simplemente esto es lo que debes hacer.

Haz una fotografía con tu móvil del texto escrito en el papel, abre la aplicación de ChatGPT y adjunta la fotografía con el clip. Es muy importante que dejes un prompt, es decir, que la orden quede muy clara.

A pesar de que mi letra no es precisamente bonita, la herramienta de inteligencia artificial ha conseguido transcribirla sin ningún tipo de fallo.

Se lo he puesto un poco más difícil, he cogido una tarjeta de felicitación de mis hijas que me hicieron por el cumpleaños.

¿Será también ChatGPT es capaz de hacer la transcripción? Así que le pedí con un prompt bien detallado lo que quería.

Al principio encontró dificultad, porque identificaba que había una firma, pero no sabía de qué se trataba. Pero le di una pista tal y como puedes ver en la captura de pantalla. Y bueno, el resultado fue el correcto, acertó que mi hija mayor se llama a Belén.

De esta manera puedes tomar cualquier texto que tengas escrito y pasarlo a formato digital. Aunque pueda aparecer algo que no tiene mucha aplicación, pienso que es muy útil. De esta manera, creo que un antiguo cuaderno de recetas de cocina va a ser lo próximo que digitalice gracias a ChatGPT. Es una buena manera de salvaguardar documentos de los cuales nos interesa tener el contenido a nuestra disposición en formato digital.

En la actualidad, ChatGPT presenta dos versiones, una gratuita y otra de pago. Para realizar este truco no es necesario que pagues nada, simplemente tendrás que adjuntar las fotografías una a una. Con ChatGPT de pago puedes realizar hasta 10 subidas de manera simultánea. Pero para un uso esporádico, ChatGPT gratis es una opción excelente y que cuenta con excelentes ventajas actualmente.