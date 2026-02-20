A qué hora juega Carlos Alcaraz hoy contra Rublev y dónde ver el partido en directo por TV y online

Carlos Alcaraz ha superado a Khachanov en los cuartos del ATP 500 de Doha 2026 en un partido en el que se vio obligado a remontar y ya está en unas semifinales donde se tendrá que ver las caras ahora ante Andrey Rublev. El murciano sigue demostrando que está a un gran nivel y ahora su objetivo es batir al ruso para plantarse en la gran final del torneo que se celebrará el próximo domingo. A continuación te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión este choque que se juega en Qatar.

A qué hora juega Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Doha 2026 contra Andrey Rublev

Carlos Alcaraz sigue imparable y ya se ha metido en las semifinales del ATP 500 de Doha 2026, ronda en la que se tendrá que enfrentar a un siempre duro Andrey Rublev. El tenista murciano arrancó su participación en este torneos superando a Arthur Rinderknech por 6-4 y 7-6, mientras que en los octavos de final se deshizo fácilmente del francés Valentin Royer por 6-2 y 7-5. Ante Karén Khachanov ya sufrió algo más y tuvo que remontar (6-7, 6-4 y 6-3) para poder sacar el billete para esta penúltima fase de este campeonato que se está celebrando en Qatar.

A lo largo de estos años en los que se está celebrando este torneo en tierras catarís hemos tenido a tres tenistas españoles que han conseguido proclamarse campeones. Uno de ellos, lógicamente, fue Rafa Nadal, mientras que también David Ferrer y Roberto Bautista saborearon lo que era coronarse en el ATP de Doha, logrando este último dos entorchados. Ahora, Carlos Alcaraz espera sumarse a este selecto grupo después de que esta competición pasase de ser un 250 a un 500 el año pasado.

La organización del torneo que se celebra en Qatar ha programado este vibrante Carlos Alcaraz – Rublev correspondiente a las semifinales del ATP 500 de Doha 2026 para este viernes 20 de febrero. El horario que se ha escogido para este partidazo es el de las 17:30 horas, una menos en las Islas Canarias, y se jugará en la pista central del Khalifa International Complex.

Horario del partido de Carlos Alcaraz – Rublev en el ATP 500 de Doha 2026

Carlos Alcaraz ha iniciado este 2026 arrasando y esto ya se ha podido ver hace unas semanas cuando se coronó en un Open de Australia impecable para él. El tenista murciano, que ha arrancado una nueva etapa con Samuel López como entrenador tras separarse de Juan Carlos Ferrero, barrió a todos sus rivales en el primer Grand Slam del año y ahora parece que está repitiendo grandes actuaciones en este ATP 500 de Doha. Además, hay que recordar que ha conseguido convertirse en el tenista más joven en conseguir tener en su palmarés los cuatro grandes.

Este apasionante Carlos Alcaraz – Rublev de semifinales del ATP 500 de Doha 2026 se jugará este viernes 20 de febrero a las 17:30 horas (horario peninsular). Estos dos tenistas se han visto las caras en cinco ocasiones y el de El Palmar ha logrado imponerse en cuatro de ellas. Las dos últimas fueron en 2025, una en el Masters 1000 de Cincinnati y la otra en Wimbledon.

Dónde ver el ATP 500 de Doha 2026 con Rublev por TV y online en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se disputen en este gran torneo que se está celebrando en Qatar fue Movistar+. Este Carlos Alcaraz – Rublev correspondiente a las semifinales del ATP 500 de Doha 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de canales como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Estos canales forman parte de la plataforma que es de pago, por lo que nadie podrá ver gratis en abierto este choque por la TV.

Todos aquellos aficionados a este deporte y seguidores del tenista murciano también van a tener la oportunidad de ver en directo en streaming y en vivo online este Carlos Alcaraz – Rublev de las semifinales del ATP 500 de Doha 2026 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero la web de este medio también ofrecerá a todos sus clientes la posibilidad de seguirlo por esta vía con un ordenador. Habría que añadir también la posibilidad de contratar la app de pago Tennis TV, que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que esté ocurriendo en este emocionante ATP 500 de Doha 2026 que está llegando a su final. Una vez termine el partidazo entre Carlos Alcaraz y Rublev de semifinales publicaremos la crónica y compartiremos todas las reacciones relevantes que se produzcan en Qatar.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Rublev del ATP 500 de Doha 2026

Por otro lado, todos los seguidores de este emocionante deporte que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el Carlos Alcaraz – Rublev deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero podrían conectar con Qatar para narrar el minuto a minuto de lo que esté haciendo el murciano en el partido que corresponde a las semifinales del ATP 500 de Doha 2026.