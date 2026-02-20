Carlos Alcaraz – Rublev, en directo: sigue el partido de semifinales del ATP 500 de Doha

Carlos Alcaraz busca una nueva final esta temporada, en el ATP 500 de Doha, ante el ruso Andrey Rublev. Después de superar a Karen Khachanov en cuartos de final, el tenista murciano se mide al número 14 del mundo por una plaza en el partido por el título, donde no estará Sinner, eliminado por Mensik en cuartos de final. Sigue en directo el partido entre Alcaraz y Rublev de semifinales del ATP 500 de Doha en OKDIARIO.

A qué hora juega Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Doha 2026 contra Andrey Rublev

Carlos Alcaraz sigue imparable y ya se ha metido en las semifinales del ATP 500 de Doha 2026, ronda en la que se tendrá que enfrentar a un siempre duro Andrey Rublev. El tenista murciano arrancó su participación en este torneos superando a Arthur Rinderknech por 6-4 y 7-6, mientras que en los octavos de final se deshizo fácilmente del francés Valentin Royer por 6-2 y 7-5. Ante Karén Khachanov ya sufrió algo más y tuvo que remontar (6-7, 6-4 y 6-3) para poder sacar el billete para esta penúltima fase de este campeonato que se está celebrando en Qatar.

La organización del torneo que se celebra en Qatar ha programado este vibrante Carlos Alcaraz – Rublev correspondiente a las semifinales del ATP 500 de Doha 2026 para este viernes 20 de febrero. El horario que se ha escogido para este partidazo es el de las 17:30 horas, una menos en las Islas Canarias, y se jugará en la pista central del Khalifa International Complex.

Horario del partido de Carlos Alcaraz – Rublev en el ATP 500 de Doha 2026

Carlos Alcaraz ha iniciado este 2026 arrasando y esto ya se ha podido ver hace unas semanas cuando se coronó en un Open de Australia impecable para él. El tenista murciano, que ha arrancado una nueva etapa con Samuel López como entrenador tras separarse de Juan Carlos Ferrero, barrió a todos sus rivales en el primer Grand Slam del año y ahora parece que está repitiendo grandes actuaciones en este ATP 500 de Doha. Además, hay que recordar que ha conseguido convertirse en el tenista más joven en conseguir tener en su palmarés los cuatro grandes.