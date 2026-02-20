El BOE confirma el último cambio de hora en España y es muy pronto: llega el horario de verano

Falta poco más de un mes para que España vuelva a cambiar de nuevo los relojes y entre de lleno en el horario de verano. Es un gesto que hacemos siempre, pero lo cierto es que su impacto llega a millones de personas que un año más van a ver modificadas sus rutinas, su descanso y hasta la manera en la que se organiza la jornada. Pero el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya tiene fijada la fecha exacta y, aunque cada vez hay más debate sobre la continuidad de este sistema, el país mantiene de momento los dos cambios anuales.

Desde hace algunos años, cada vez que se cambia la hora se habla de lo mismo. De cuando va a ser la última vez que lo hagamos, teniendo en cuenta sobre todo que algunos países han abandonado la práctica. Pero también es verdad que otros, tal y como es el caso de España, estudian como hacerlo y mientras tanto, la Unión Europea sigue aplazando una reforma que parecía inminente hace unos años. En nuestro país, el cambio de marzo marcará el inicio de siete meses de tardes más largas y aunque como decimos, es algo rutinario, llega siempre con esa duda de porqué se sigue haciendo y que pasaría si de una vez, nos quedáramos con un sólo horario.

El BOE confirma el último cambio de hora en España y es muy pronto

El BOE ya ha dejado claro cuándo se llevará a cabo el ajuste: será en la madrugada del 28 al 29 de marzo de 2026, cuando habrá que adelantar el reloj una hora. A las dos pasarán a ser las tres y la noche perderá oficialmente sesenta minutos.

Este cambio marca el inicio del horario de verano, un periodo que se prolongará hasta el 25 de octubre, último domingo del mes. Hasta entonces, España funcionará con un horario adelantado respecto al invierno y adaptado a jornadas con más luz por la tarde. La modificación llega, además, en un momento especialmente cercano al inicio de la primavera, de ahí que se note aún más la transición hacia días más largos. Aunque es un procedimiento automático en la mayoría de dispositivos, sigue siendo un punto de referencia en el calendario anual.

Cómo te afectará en la vida diaria

El cambio de hora no sólo altera el reloj, también reorganiza el ritmo cotidiano. Ese domingo tendrá 23 horas, lo que implica una reducción de descanso que algunas personas notan durante varios días. Lo habitual es que el cuerpo tarde entre 48 y 72 horas en reajustarse, sobre todo entre quienes siguen rutinas de sueño muy marcadas.

Pero el ajuste no influye únicamente en el descanso. El adelanto favorece que la tarde sea más luminosa y que actividades como salir a caminar, practicar deporte o pasar tiempo en la calle se multipliquen. También modifican sus horarios sectores como el transporte, el comercio o la hostelería, que suelen registrar más movimiento en estos meses.

Por qué España sigue cambiando la hora mientras otros países ya no lo hacen

A pesar de que algunos países han eliminado el sistema, España mantiene la práctica porque sigue en vigor la directiva europea que regula los cambios estacionales. Bruselas llegó a plantear su eliminación hace unos años, pero la falta de consenso entre los Estados miembros bloqueó la reforma.

Mientras tanto, los argumentos energéticos siguen siendo el principal motivo para conservar el sistema. La idea es aprovechar mejor las horas de luz natural para reducir el consumo de iluminación artificial y ajustar las jornadas a la duración del día. Aunque su impacto real sigue siendo objeto de estudio, sigue siendo uno de los pilares que explican que la medida continúe.

Otro factor es la coordinación internacional. Revertir el sistema de cambio horario sólo en un país puede afectar a transportes, logística, comunicaciones y conexiones económicas con el resto de Europa. Esa falta de uniformidad es uno de los motivos por los que la reforma nunca ha terminado de avanzar.

Un huso horario heredado: por qué España no coincide con su posición geográfica

El debate en España no se centra únicamente en el cambio de hora, sino en el huso horario que utilizamos todo el año. La península debería estar alineada con Portugal y Reino Unido, pero desde 1940 funciona con la hora central europea. El motivo fue una decisión política del gobierno de Francisco Franco, que decidió adelantar una hora el reloj para sincronizarse con Alemania en plena Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, ese desfase se ha mantenido, pese a que no responde al meridiano natural del país. Canarias, por su parte, sí conservó el huso de referencia del meridiano cero.

Qué quieren los españoles y qué podría pasar en los próximos años

Los datos muestran una posición mayoritaria. Según el CIS, casi dos tercios de la población preferirían eliminar los dos cambios anuales. Y si hubiera que elegir un horario fijo, la mayoría optaría por mantener el de verano durante todo el año, una preferencia que aparece en cada encuesta desde hace más de una década. El futuro, sin embargo, no depende sólo de España. La Unión Europea tendría que reabrir la discusión para tomar una decisión conjunta. De momento, no está en la agenda inmediata, por lo que el cambio de hora seguirá formando parte de nuestras rutinas durante, al menos y por lo que parece, los próximos años.