El actor estadounidense Eric Dane ha fallecido este jueves a los 53 años después de luchar durante un año contra la esclerósis lateral amiotrófica. Dane ha muerto casi un año después de haber revelado públicamente que (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta de manera progresiva las funciones musculares.
Sus familiares informado de la noticia mediante un comunicado en el que han indicado que el actor ha fallecido acompañado de sus seres queridos, tras «una valiente lucha» contra el la enfermedad.
El intérprete alcanzó fama internacional por su papel del doctor Mark Sloan, conocido como McSteamy, en Anatomía de Grey, donde se convirtió en uno de los personajes más populares del drama médico producido por la cadena ABC.
‘Anatomía de Grey’
Su participación en la serie consolidó su carrera en la televisión estadounidense y lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del formato en la década de 2000.
Tras su salida del drama médico, Dane continuó su trayectoria en producciones televisivas de alto perfil, como la serie The Last Ship, donde asumió un rol protagonista, y más recientemente en Euphoria, en la que interpretó a Cal Jacobs.
En los últimos meses, el actor había mostrado un visible deterioro físico, aunque mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas.
