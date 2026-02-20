El actor estadounidense Eric Dane ha fallecido este jueves a los 53 años después de luchar durante un año contra la esclerósis lateral amiotrófica. Dane ha muerto casi un año después de haber revelado públicamente que (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta de manera progresiva las funciones musculares.

Sus familiares informado de la noticia mediante un comunicado en el que han indicado que el actor ha fallecido acompañado de sus seres queridos, tras «una valiente lucha» contra el la enfermedad.