Chris Hemsworth triunfa fuera de Marvel: el actor estrena en pocos días el mejor thriller de su carrera

Cuatro años después de la decepcionante Thor: Love and Thunder, los fans del cine de superhéroes esperan con ansias el regreso del dios del trueno a los cines con el estreno de Vengadores: Doomsday. Pero, mucho antes de volver a empuñar el imponente Strombreaker, el actor Chris Hemsworth va a estrenar este fin de semana Ruta de escape, un thriller con el que en gran medida acaba de recuperar su estatus de estrella fuera de la franquicia de Disney.

A sus 42 años, nadie puede negarle al Australiano ser una de las primeras banderas del nuevo Hollywood. Aunque, si existe un ejemplo claro de canibalización de personaje en Los Vengadores, ese es él. La mayoría de sus compañeros de reparto han ido triunfando en producciones ajenas al género dominado por la casa de las ideas. En cambio, el intérprete no ha conseguido destacar en casi ningún desempeño ajeno al rol de Thor y para más inri, su selección de papeles y proyectos es bastante desacertada. Porque no sólo ha estado presente en fracasos severos de la talla de Blackhat: Amenaza en la red (2015), la versión femenina de Cazafantasmas (2016) o Men in Black: International, sino que además forma parte de elencos de títulos que ni siquiera la audiencia recuerda, como Ca$h (2010), Amanecer rojo (2012), 12 valientes (2018) y Spiderhead (2022). Sin embargo, ahora Hemsworth parece haber dado en el clavo con un thriller que sorprendentemente está recibiendo grandes críticas por parte de la prensa especializada: Ruta de escape es un entretenimiento de calidad cargado de acción y de buenas actuaciones.

Hemsworth protagoniza un thriller espectacular: ¿de qué trata ‘Ruta de escape’?

Adaptando la novela Rotos de Don Winslow, la sinopsis oficial de Ruta de escape nos pone en la piel de Davis, un habilidoso ladrón cuyos atracos tienen en jaque a la policía. Planeando su golpe más arriesgado, el escurridizo protagonista se ve obligado a colaborar con una desilusionada ejecutiva de seguros mientras es vigilado de cerca por otro ladrón rival. A todo esto hay que sumar la presencia del implacable teniente Lubesnik pisándole los talones.

En el elenco, aparte de Hemsworth, encontramos a toda una colección de estrellas de la industria. Desde Halle Berry a Barry Keoghan, pasando por Jennifer Jason Leigh y Nick Nolte, hasta Mark Ruffalo, su compañero de aventuras en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Ruta de escape está dirigida por Bart Layton, responsable del documental El impostor (2012) y de la aplaudida cinta de atracos, American Animals (2018).

En el momento de la publicación del presente artículo, la película producida y distribuida por Amazon MGM Studios mantiene un 88% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes.

¿Cuándo se estrena?

Ruta de escape llega a las salas de cine el próximo 13 de febrero, dentro de una cartelera marcada por la irrupción de Cumbres borrascosas y de la presencia del filme de Park Chan-wook, No hay otra opción y del celebrado nuevo documental de José Luis Guerín, Historias del buen valle.

Tras este inminente estreno, Hemsworth tiene pendiente la llegada en algún momento del año de Prince Charming y sobre todo, su vuelta a Marvel con Vengadores: Doomsday, programada para el 18 de diciembre de 2026.