Los hermanos Russo avisan: este superhéroe tiene «un papel central» en ‘Vengadores: Doomsday’

Como bien diría Thanos, parece «inevitable» que pase una sola semana sin recibir alguna novedad relacionada con el próximo gran blockbuster de la casa de las ideas. Ya sea por los rumores o por los múltiples teaser (adelantos breves), Marvel apuesta por una estrategia promocional que, por pura expectación, se ubica siempre en el candelero de los mentideros online. Ahora, la nueva buena llegas directamente de los directores Joe y Anthony Russo, quienes tienen claro que cierto superhéroe va ser un «personaje central» en Vengadores: Doomsday.

Con un casting repleto de grandes estrellas, filtrar el tiempo en pantalla de cada una de ellas podría representar una quimera narrativa para muchos realizadores. Sin embargo, los Russo ya han demostrado con su experiencia en Civil War y Vengadores: Endgame, saber manejar a las mil maravillas las presentaciones y cierres dramáticos de todos los roles. Los marvelitas saben por ejemplo, que el puesto de Robert Downey Junior como el villano Doctor Doom será primordial. Pero ahora, los Russo han querido poner en alza la continuidad de un superhéroe que no vuelve simplemente para tener un cameo residual en Vengadores: Endgame. Nos referimos por supuesto, al Capitan América de Chris Evans.

El «Capi» es un superhéroe clave en ‘Vengadores: Endgame’

Los rumores ya hablaban de ello meses atrás. Incluso cuando el anuncio del reparto obviaba su presencia. No obstante, el primero de los breves avances confirmó una aparición que venía acompañada del nacimiento de un hijo. Aunque eso sí, el rótulo de crédito posterior no mencionaba su nombre de superhéroe, pues al terminar el reducido vistazo de Vengadores: Doomsday, leíamos que el personaje volvía como su nombre civil, Steve Rogers. Precisión emitida para no entrar en conflicto con el rol de Sam Wilson (Anthony Mackie), quien actualmente ostenta el escudo del defensor de América.

No es de extrañar que los Russo quieran apostar por el legendario supersoldado como eje primordial de su regreso al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Joe y Anthony debutaron en la órbita de la franquicia en 2014, con Capitán América: El Soldado de Invierno. Y según acaban de afirmar hace unos días, nunca podrían haber imaginado una vuelta en la que el nombre de Evans no entrase en la ecuación.

«Su papel central en los Vengadores y la narrativa general del UCM es algo muy personal para nosotros. No podemos ver esta narrativa sin su papel central. El personaje que nos cambió la vida. La historia que nos unió a todos aquí. Siempre iba a volver a esto», le contaban los Russo a Empire Magazine.

La teoría de internet: el Capitán América tiene la culpa de todo

Todavía se desconoce el argumento principal del filme y seguramente, el estudio lo mantendrá en secreto hasta el mismo día del estreno. Mientras tanto, una de las teorías más plausibles que circulan por internet se refieren a una responsabilidad directa por parte del superhéroe.

Según la hipótesis que circula por las redes sociales, el regreso del Capitán América al pasado para vivir una vida tranquila con Peggy Carter, provocó una alteración en el multiverso que terminó destruyendo la realidad en la que vivía el Doctor Doom. Llevando a que este inicie una senda destructiva configurando su arco de villano.

Para conocer si la teoría es cierta, tendremos que esperar al estreno de Vengadores: Doomsday el 18 de diciembre.