Los hermanos Russo explican el motivo de su regreso al UCM: «Es una historia que necesitamos contar»

Por muy buenos que sean los resultados económicos logrados por Deadpool y Lobezno, la crisis creativa de Marvel es todavía una realidad persistente en la casa del ratón. Una problemática financiera para un estudio obcecado en la continua explotación de su IP mejor valorada, aun teniendo presente la saturación latente del público. De hecho, este 2025 será un año clave para el equipo del productor ejecutivo Kevin Feige. Dentro de un mes, la major cruzará los dedos para intentar paliar los peyorativos pronósticos de la taquilla que a priori, traerá la llegada a la gran pantalla de Capitán América: Brave New World. Tras ello, los analistas son más optimistas con Thunderbolts, aunque todas las miradas están fijadas ya en el último as bajo la manga de la compañía: el reboot de Los cuatro fantásticos: First steps. Pero con la mirada puesta en el futuro de todo lo que está por acontecer en el mundo superheroico, desde Disney parecen tener claro que la continuidad de la franquicia pasa por recuperar a viejos amigos, como es el caso de los hermanos Russo. Un dúo de cineastas que acaban de explicar los motivos de su regreso al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Capitán América: El Soldado de Invierno, Capitán América: Civil War, Vengadores: Infinity War, Vengadores: Endgame, Joe y Anthony Russo son los mayores artífices de la espectacular fase final en la que Iron Man, Thor y compañía terminaron con Thanos. Porque su genio tras las cámaras no sólo logró la aceptación de un buen grupo de críticos escépticos con el género, sino que además generaron entre estas cuatro cintas, una recaudación en taquilla superior a los 6.500 millones de dólares. Por eso, a pesar de que quizás su vuelta no sea tan mediáticamente estimulante como la reincorporación villanesca de Robert Downey Junior o el último baile de Chris Evans como «el Capi», los hermanos Russo representan una garantía y entendimiento incomparable sobre cómo exprimir al máximo las ideas de las viñetas, dentro de las narrativas colmena con las que el sello ha cruzado por más de una década, personajes y tramas.

Sí, puede que al igual que sucede con Downey Junior o Evans, el regreso de los directores tenga un más que evidente motivo económico. En cambio, eso no quiere decir que el cheque- supuestamente en blanco- ofrecido por Disney, sea la baza principal de su motivación. Como bien han contado en una reciente entrevista, la idea detrás de Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars fue el impulso que necesitaron para querer plasmar de nuevo las historias de estos personajes en la gran pantalla.

El regreso de los hermanos Russo

Junto a los hermanos Russo, el guionista Steven McFeely está de vuelta en el equipo creativo que vio brillar con notoria excelencia a los superhéroes de Marvel en el celuloide. Para todos fue una especie de capítulo final, pero como bien han explicado en su última charla con los medios. Ahora para el trío creativo aquello fue «algo más» que una despedida.

«Somos muy cercanos a Kevin (Feige) y Lou (D’Esposito, copresidente del sello) y todo el equipo de Marvel y hemos tenido conversaciones a lo largo de los años. Hemos hablado de muchas ideas», le contaba Anthony Russo a Empire. Tras ello, el mayor de la familia explicó cuál fue el empujón definitivo para embarcarse de nuevo en el UCM:

«Realmente lo que sucedió fue que terminamos tropezando con una idea que nos activó a todos. No podías verlo venir hasta que llegó, y una vez llegó fue como ‘Bueno, esa es una historia que necesitamos contar». Vengadores: Doomsday está preparada para llegar a los cines el próximo 30 de abril de 2026, mientras que Vengadores: Secret Wars aterrizará en los cines el 7 de mayo de 2027.

Marvel los necesita (y ellos también)

Salvo éxitos comerciales esporádicos, a Marvel no le ha ido nada bien sin los hermanos Russo. Pero a ellos sin Marvel, tampoco. En su andadura fuera del género, Joe y Anthony han dirigido películas para diversas plataformas de streaming. En 2021 estrenaron Cherry para Apple TV + y en 2022, El agente invisible se convirtió en la producción más cara de un servicio de vídeo bajo demanda. Las críticas fueron voraces como con su serie para Prime Video, Citadel. Este 2025 tienen pendiente el estreno de Estado eléctrico, uno de los últimos grandes desembolsos de Netflix, el cual ha sufrido incontables retrasos en su estreno.

El reencuentro entre los hermanos Russo y Marvel es a todas luces, la esperanza final de una industria que averiguará si la gallina de los huevos de oro sigue cuajando entre la audiencia o si por otra parte, el cine de superhéroes está definitivamente muerto.