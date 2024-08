Marvel se carga este increíble récord de DC gracias al éxito de ‘Deadpool y Lobezno’

No esperábamos menos, pero Deadpool y Lobezno está superando todos los récords de la taquilla mundial. A priori, no debería ser algo tan meritorio, pero teniendo en cuenta que el género se encontraba en uno de sus peores momentos de reclamo, la dupla formada por el mercenario bocazas y el guerrero del adamantium ha logrado despejar las dudas que antecesoras como Ant-Man y la Avispa: Quantumanía o The Marvels habían creado en la propiedad intelectual de Disney. Pero por si esto fuera poco, Ryan Reynolds y Hugh Jackman han logrado romper un histórico récord que tenía en su poder la película más prestigiosa de DC.

Deadpool y Lobezno han alcanzado los 1085 millones de dólares en el box office mundial. De esta forma, la tercera parte de la saga protagonizada por Wade Wilson se ha colocado en el puesto número 38 de las películas más taquilleras de la historia del celuloide, superando por ejemplo a Star Wars: El ascenso de Skywalker o Harry Potter y la piedra filosofal, aunque todavía esta un poco lejos de poder superar a otros hitos de la recaudación como Transformers: la era de la extinción o la primera entrega de Jurassic Park. No obstante, seguramente lo que ha generado más ilusión entre Kevin Feige y su equipo es ver cómo el recién estreno de la franquicia en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) ha recuperado un fenómeno dentro de la clasificación R, logrado por la primera entrega de la saga dirigida por Tom Miller en 2016.

Deadpool vuelve a ser «el rey de la R»

Apostar por tener una clasificación R en la industria actual no parece algo especialmente arriesgado, sin embargo a Ryan Reynolds le costó mucho que en la 20th Century Fox aceptasen una calificación arriesgada para la exhibición en los cines. Hasta ese momento, ninguna major quería que un producto destinado a ser un taquillazo tuviese una restricción que llevaba a que los menores de 17 años tuviesen que ir acompañados de sus padres o de un tutor legal para ver el filme. Por suerte para el canadiense, con 58 millones de presupuesto, Deadpool logró recaudar 782 millones, convirtiéndose así con mucha diferencia en la cinta de esa categoría con mejores números en la historia de la cartelera.

El éxito abrió las puertas a otros proyectos como Logan e incluso a que tres años después, DC pulverizase la gloria del personaje de Marvel con Joker. Una producción de Warner Bros con la que además Todd Phillips consiguió ser la propuesta con más nominaciones en la 92º edición de los Premios Oscar (2020), donde lograría llevarse a casa las estatuillas de Mejor actor para Joaquin Phoenix y Mejor banda sonora. Ahora, después de un lustro de reinado, el payaso criminal ha sido de nuevo desbancado por el mercenario y su fiel acompañante, consiguiendo superar por más de 10 millones de dólares la recaudación de lo logrado por la genial performance de Phoenix. Un reconocimiento atribuible a las ganas que tenían los fans marvelitas de ver al personaje dentro de un enclave del UCM y sobre todo, de volver a vivir el regreso de Hugh Jackman al papel. El australiano no interpretaba al icónico personaje de los X-Men desde Logan, pero ninguno otro actor (salvo brevemente Henry Cavill) lo había hecho a lo largo de los años. Saber qué cameos aparecerían era otro de los alicientes destacados.

No parece que Deadpool y Lobezno vaya a poder escalar mucho más en el ranking de las cintas más taquilleras del circuito, pues la película dirigida por Shawn Levy lleva casi un mes en la cartelera. De hecho, posiblemente antes de pasar por la plataforma de Disney +, el filme esté un tiempo como título de alquiler en varios canales de streaming, aprovechando su tirón mediático.

¿Recuperará el puesto ‘Joker 2’?

No tardaremos demasiado en saber si Joker 2 o mejor dicho Joker: Foli à Deux, logra recuperar el trono como la película más taquillera de la historia con calificación R. El regreso de Phoenix al papel aterrizará en los cines el 4 de octubre y antes, se proyectará en el próximo Festival de Cine de Venecia. Todo parece indicar que será un auténtico taquillazo, aunque superar la cifras de Deadpool y Lobezno no será para nada, una tarea sencilla. ¿A su favor? La presencia añadida de una estrella como Lady Gaga, el cambio radical al género musical que vivirá la historia y la evolución de un personaje que conquistó a miles de espectadores por todo el mundo.