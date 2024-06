¿Una Star Wars con clasificación R? A David Filoni le parece una idea interesante

La clasificación R ha sido uno de los grandes medios de los productores ejecutivos durante años en Hollywood. Configurada por la MPAA (Motion Picture Association of America), esta calificación para las películas en las salas estadounidenses lleva a que los menores de 17 años tengan que ir acompañados por sus padres si quieren entrar a la salas, lo que podía llegar a dar problemas comerciales en las grandes superproducciones. Sin embargo, ese estigma promocional fue erradicado por el estreno de Deadpool en 2016. A pesar de su clasificación R, la cinta origen del mercenario bocazas llegó a recaudar 782 millones de dólares, abriendo definitivamente el mercado a la explotación de un cine «más adulto». Sólo tres años después, Joker hizo historia superando la barrera de los 1.000 millones convirtiéndose en la película más taquillera con dicha calificación parental. Pero ¿es extrapolable esto a cualquier franquicia? ¿Podría tener Star Wars una lucha de sables láser más sangrienta? Al creativo de la saga Dave Filoni le parece una idea «interesante».

En líneas generales, para que la MPAA incluya a un proyecto dentro de la clasificación R, se deben incluir toda una serie de características propias de la misma. Como es la inclusión de los temas de adultos, el lenguaje agresivo, abuso de drogas o el uso intenso o persistente de la violencia. Cuestiones que jamás han aparecido en el imaginario de George Lucas ni por supuesto, en la herencia adquirida por Disney. No obstante, si hay una mente reflexiva capaz de descifrar si es posible una historia de Star Wars incluyendo estos elementos, ese es Filoni. Su nivel de compromiso con la propiedad intelectual le llevó a ser elegido personalmente por George Lucas en 2005 para dirigir la división de animación de Lucasfilm, supervisando la serie The Clone Wars. Ese ascenso dentro de la compañía no terminaría ahí, ya que el año pasado fue seleccionado finalmente para convertirse en el director creativo de la compañía.

¿Es posible la clasificación R?

Vista su responsabilidad adquirida con los años, Filoni es la gran voz autorizada dentro de la marca y será seguramente el principal arquitecto que de forma a lo que Star Wars podría convertirse en el futuro. Aunque ¿cree el director y guionista en la posibilidad de romper el tratamiento familiar característico de la saga?

Una de las preguntas más repetidas por los fanáticos reside en si alguna vez podría haber una versión de la saga más sesgada para los adultos. Una en la que tal vez la violencia más sangrienta pudiera llevar el terreno de la galaxia muy, muy lejana al territorio de la clasificación R. Ahora, por primera vez Filoni ha respondido a la cuestión no sin también, realizar una reflexión sobre la audiencia.

«Claro, quiero decir, no lo sé. Creo que es interesante», comenzaba explicando el creativo en el podcast Happy Gad Confused. Después señaló la importancia de tener narrativas diferentes como la de la serie Andor: «La conclusión es que cualquier cosa que hagamos tiene que estar muy bien hecha. Creo que cuando miras algo que se considera diferente como Andor, está tan bien hecho (…) que creo que hay una audiencia para eso. Creo que también con esa audiencia, quiero seguir estimulando la imaginación de los niños, para que puedan crecer y apreciar esas cosas». Independientemente de los cambios, Filoni piensa que hay cosas que deben seguir presentes en la filosofía del producto, como las elecciones propias de todo individuo, superar los miedos o la fina línea que a veces separa el lado oscuro de la línea más maniquea de la IP.

Filoni y Star Wars: asociación eterna

La estrategia de contenidos en el universo de Star Wars ha ido dando pasos inconexos con cualquier desarrollo fílmico futuro, refugiándose en las series bajo éxitos incontestables como The Mandalorian o Andor. Por el momento, sabemos que se prepara una película bajo la dirección de James Mangold titulada Star Wars: Dawn of the Jedi, que explicará precisamente el origen de la Fuerza. Por otro, seguiremos la estela de Rey, con Daisy Ridley recuperando su papel en la última trilogía.

Filoni ha escrito el guion de la película The Mandalorian y Grogu, aparte de dirigir un capítulo de la próxima serie de la franquicia Star Wars: Skeleton Crew. La IP actualmente tiene en emisión The Acolyte, una historia ambientada 100 años antes de La amenaza fantasma. Star Wars: Skeleton Crew no tiene fecha de estreno, pero se especula con la llegada a Disney + las próximas navidades. Por otro lado, la cinta del Madaloriano y baby Yoda llegará a los cines el 22 de mayo de 2026.