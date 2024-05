Lady Gaga describe su versión de Harley Quinn en ‘Joker 2’ como «muy auténtica» y «vulnerable»

Si hiciésemos un repaso de todos los estrenos que nos quedan por ver este 2024, ineludiblemente no podría faltar en la lista la llegada de Joker 2 o como se subtitula oficialmente, Folie à Deux. El sobrenombre, que hace referencia a un trastorno psicológico compartido, nos acerca sutilmente a la idea de que por primera vez, el payaso del crimen interpretado por Joaquin Phoenix no estará solo, sino que compartirá su protagonismo con Harley Quinn. Ese villano femenino que en el cine conocemos gracias a Margot Robbie y las dos entregas del Escuadrón suicida. No obstante, en esta ocasión y como reclamo absoluto de la propuesta, el papel del personaje lo encarnará la diva del pop, Lady Gaga. Una cantante que ya ha demostrado su buen hacer interpretativo y que por primera vez, ha descrito cómo será esta versión que concentrará la atención del rol por el que Phoenix se llevó su Oscar en 2020.

Mucho se ha hablado de Joker: Folie à Deux desde que se estrenó su tráiler, confirmando lo que buenamente se había filtrado hasta el momento. Si la historia original dirigida por Todd Phillips partía de referencias claras y obvias al cine de Martin Scorsese, concretamente a Taxi Driver y El rey de la comedia, por lo que conocemos en esta ocasión el musical Corazonada será una de las principales influencias. Un cambio de registro que ya de por sí, es estimulante y explicativo en lo que a la implicación de la cantante de ‘Poker face’ se refiere. Sin embargo, tras la llegada del primer tráiler hace un mes, fueron muchos fans del personaje los que criticaron en lo que tiene pinta de ser una versión muy libre del personaje, puesto que es presentada (al menos en el adelanto), como una huésped más del psiquiátrico de Arkham y no como conocemos de parte de la serie animada, donde sería originalmente la psiquiatra que atiende al criminal y que acaba «loca» de amor por él.

«Mi versión de Harley Quinn es mía»

Más allá de las aproximaciones que ha ofrecido Phillips, quien por supuesto repite en la dirección, sabemos muy poco o más bien nada de lo que nos deparará una secuela tan esperada ahora, como inesperada cuando se hizo oficial el anuncio de la luz verde de Warner Bros al proyecto. Por suerte y aunque sea a cuenta gotas, la propia Lady Gaga ha ofrecido un poco de luz sobre su visión y participación en la historia como coprotagonista de Phoenix.

«Sabes, mi versión de Harley es mía y es muy auténtica para esta película y estos personajes», explicaba la polifacética artista mientras promocionaba el estreno de Gaga Chromatica Ball, un concierto documental que está disponible en la plataforma Max. La estadounidense de 38 años no tiene todavía una larga carrera interpretativa a sus espaldas, pero no es ninguna novata en el campo. A pesar de ello, era previsible que ser Harley Quinn iba a ser algo radicalmente diferente a lo que había hecho hasta ahora: «Nunca antes había hecho algo como lo que hice en esta película, así que todo será completamente nuevo y realmente divertido». Además destacó que su participación sería muy vulnerable, respecto al relato.

Con tan sólo dos películas como protagonista, Gaga ya dispone de un Premio Oscar a la mejor canción por ‘Shallow’ de Ha nacido una estrella. Filme remake dirigido y coprotagonizado por Cooper con el que también obtuvo su primera y hasta el momento, única consideración al Oscar a Mejor actriz. Tres años antes de todo esto, tuvo su primera oportunidad para alzarse con la estatuilla dorada al mejor tema por ‘Til It Happens To You’ del documental The Hunting Ground. El último acercamiento a la alfombra roja por parte de la estrella fue bastante reciente, pues ‘Hold My Hand’ también obtuvo su nominación dentro de Top Gun: Maverick a la Mejor canción original.

La polémica desigualdad salarial

Más allá de su factura final y de su repercusión en los certámenes de premios, Joker: Folie à Deux ya es bastante polémica (y lo seguirá siendo tras su estreno) debido a la diferencia salarial que se ha filtrado en torno a las figuras de Joaquin Phoenix y Lady Gaga. Y es que a pesar de ser aparentemente coprotagonistas en esta secuela, el salario del actor de Napoleón va a superar con creces al de su compañera de reparto.

Según la información filtrada por los medios, Gaga cobraría unos 10 millones de dólares, mientas que Phoenix se embolsaría 20 millones. Todavía se desconoce si en ese sueldo se incluyen las canciones que compondrá para el filme, pero muchos han apuntado a esa desigualdad salarial tan comentada en la meca del cine. Otros en cambio, atribuyen esa diferencia a una cuestión de caché y a que mientras que el actor que da vida a Joker es el protagonista, el papel de ella sería secundario.

Joker fue un taquillazo de más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo, obteniendo 11 nominaciones a los Oscar de 2020. Joker: Folie à Deux llegará a las salas de cine el próximo 4 de octubre de este 2024.