The Batman está siendo (como era esperado) un auténtico éxito en la taquilla mundial. Por lo que sabemos que Warner Bros va a seguir la misma estrategia, que tan bien le ha salido con El escuadrón suicida y el spin-off de El pacificador. La nueva franquicia del justiciero tendrá una serie protagonizada por el pingüino de Colin Farrell, pero también otra en la que el psiquiátrico de Arkham será el escenario principal.

La serie, según Games Radar se desarrollaría cronológicamente en “el año uno” del héroe, teniendo lugar antes que los sucesos acontecidos en la última película. En un principio, la policía de la ciudad iba a ser el centro de la narrativa, pero el propio director Mat Reeves, habló del cambio y sobre la esencia que desprende el asilo psiquiátrico de Gotham:

“Lo de GCDP (cuerpo de policía), esa historia ha evolucionado, en realidad ahora nos estamos moviendo más en el ámbito de lo que sucedería exactamente en el mundo de Arkham en lo que se refiere a salir de nuestra película y algunos de los personajes, nuevamente en sus orígenes de los que, casi inclinándote hacia la idea es como una película de terror o una casa embrujada que es Arkham”.

Con ello, esta nueva serie utilizaría el éxito de la ambientación de Gotham replicando esa atmósfera tan conseguida en el famoso centro, existiendo como si fuese un personaje más de la trama. “En nuestro trabajo en Gotham, esa historia comenzó a evolucionar y comenzó a sentirse: ‘Espera, realmente deberíamos apoyarnos en esto’. Y hacia ahí es donde ha ido”, concluía Reeves.

El psiquiátrico de Arkham es una parte esencial del mito y todos los fans coincidirán en el estimulante que podría resultar una serie que reflejase y abordase su historia. En The Batman se menciona de pasada como los Wayne y los Arkham fundaron la ciudad. No obstante la historia detrás de la familia del centro psiquiátrico se deja un poco de lado, ya que el interés reposa en los Wayne. The Batman ya ha recaudado más de 250 millones en todo el mundo en su primer fin de semana y se espera que Matt Reeves dirija, al menos, una secuela de este relanzamiento de la franquicia para seguir explotando el huevo de las gallinas de oro de DC. El personaje lleva 6 adaptaciones cinematográficas diferentes en tres décadas.