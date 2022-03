No es extraño que una película de Batman sea un auténtico taquillazo. Si Marvel encuentra en Spider-Man a su gallina de los huevos de oro, a DC, le pasa tres cuartos de lo mismo con el justiciero de Gotham. El ejemplo más claro es El caballero oscuro, la segunda parte de la trilogía de Christopher Nolan, la cual recaudó en la taquilla mundial más de 1.000 millones de dólares. No sabemos si The Batman alcanzará unos números tan ambiciosos, pero al último reboot de Matt Reeves, no se le puede achacar que no haya proyectado la batseñal sobre el cielo de la taquilla mundial con todo su esplendor. La película ha cosechado 248 millones en sus tres primeros días en las salas, convirtiéndose automáticamente en el mejor estreno de Warner Bros Pictures desde que en 2019 viera la luz el Joker de Joaquin Phoenix.

El nuevo enfoque detectivesco y en clave de thriller ha gustado mucho entre el público. Tanto que, sin ser perfecta en muchos sentidos, ha roto con todo lo que habíamos visto antes en la gran pantalla alrededor del superhéroe. También, por supuesto, es el aterrizaje en la cartelera más exitoso de esta era pandémica que llega a su fin. The Batman es actualmente, la cinta número uno en los 73 de los 74 territorios en los que se ha estrenado. Representando estos, el 80% de la taquilla internacional actual.

Cifras más esperanzadoras si cabe para la producción, si tenemos en cuenta que The Batman no se estrena en China hasta el 18 de marzo y en Japón, el día 11 del mismo mes. Dos países (sobre todo China) que de seguro, engrosarán la recaudación exponencialmente, debido al volumen de población y a la popularidad mundial del personaje creado por Bob Kane y Bill Finger en 1915. Ningún filme en el que haya aparecido el hombre murciélago ha terminando fracasando en la taquilla, seguramente porque Batman es un icono presente en la cultura popular. A diferencia de otros héroes, también admite una gran flexibilidad en la lectura de su historia.

Viendo los resultados, parece difícil que el estudio no continúe con Reeves al frente de una posible nueva trilogía y con por supuesto, el torturado Bruce Wayne de Robert Pattinson. Al igual que estos dos, sería complicado imaginarse una secuela, sin la increíble banda sonora que ha compuesto Michael Giacchino o la poderosa fotografía de Greg Fraser. La propia cinta ya apunta hacia una secuela, aunque eso sí, el productor Dylan Clark ya ha ido avisando a los fans que esta, podría tardar tres o cuatro años.