Si ayer informábamos sobre la posibilidad de que Warner Bros podía posponer indefinidamente el estreno de The Batman en la taquilla de Rusia, hoy la espantada de la grandes productoras se ha hecho notar, tanto con en el reboot del caballero Oscuro, como en las demás producciones de Sony y Disney Pictures. De esta forma, tres de los más relevantes sellos cinematográficos de la industria Hollywoodiense, se han posicionado contra el país que hace algunos días ya, comenzó una guerra en suelo Ucraniano.

The Guardian era quien informaba primero de la postura de la productora nipona. Un portavoz de Sony dejaba claras las intenciones de la empresa respecto al estreno de sus futuras producciones en el territorio ruso: “Dada la actual intervención militar en Ucrania, con su incertidumbre crisis humanitaria que está teniendo lugar en dicha región, pondremos en pausa nuestros estrenos previstos para Rusia, incluyendo el próximo estreno de Morbius. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados, y esperamos que esta crisis se resuelva rápidamente”.

La llegada de Morbius estaba planeado para el 1 de abril, pero a la industria del entretenimiento por excelencia, no le ha temblado la mano a la hora de cancelar lanzamientos inmediatos como el de The Batman, programado para aterrizar en las salas este mismo viernes 4 de marzo. Ayer, Disney se anticipó, siendo una de las primeras en declarar que no llevaría sus producciones a Rusia, a raíz del ataque a Ucrania. “Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, pausaremos el estreno de nuestras películas en Rusia, incluida la próxima Turning Red de Pixar, dijo la Casa del Ratón en otro comunicado.

La recaudación internacional del continente Norteamericano es más relevante de lo que parece en Rusia. Sony ya señaló que el país invasor había sido el tercero que más había recaudado en el estreno de Uncharted en el extranjero. La taquilla de Rusia y su cartelera, depende de las producciones internacionales para sostener la exhibición, la cual apenas recibe apoyos de la producción nacional, sin tener en cambio, el control omnipresente que sí que ejerce China como país vecino.