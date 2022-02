Jared Leto es un actor que mantiene cierta polarización respecto al público. Tiene a una amplia mayoría de fans. Sin embargo, sus últimas interpretaciones han sido duramente criticadas. Su Joker no estuvo a la altura ni de la antigua versión de Heath Ledger, ni la del oscarizado Joaquin Phoenix. Tampoco entusiasmó su papel de Paolo Gucci en La casa Gucci. Pero aún con todo, mantiene una poderosa influencia en la industria, gracias a su talento descomunal, ser un icono de moda y haber liderado un grupo de música tan querido como es 30 seconds to mars. Por delante tiene el estreno de Morbius, el villano vampírico de Spider-Man al que da vida en el nuevo tráiler que acaba de mostrar Sony Pictures.

Leto no estará sólo en Morbius, pues el reparto contará con Tyrese Gibon (saga Fast & Furious), Jared Harris (Chernobyl), Adria Arjona (True detective) y Michael Keaton, el cual volverá a interpretar al personaje del buitre, que ya vimos en Homecoming, la primera película del Spider-Man de Tom Holland. En este nuevo adelanto podemos comprobar cómo el villano luchará contra sus propios demonios internos, los cuales le ofrecen los poderes de un murciélago; capacidad para volar, un radar para detectar a los enemigos y la súper fuerza tan característica que pudimos en la mítica serie de animación de los 90. Sin embargo, el desarrollo de su poder tenía en su origen, el intento de encontrar la cura para una extraña enfermedad en la sangre. El bioquímico acaba encontrando una maldición que le hace convertirse en una especie de vampiro con una sed de sangre voraz.

Lo que todavía desconocemos es la relevancia del papel de Michael Keaton, ni tan siquiera si es el mismo villano de Holland, pues no parece que el Spider-Man de Tom Holland y el de este enemigo compartan universo. Lo que sí parece es que la producción rodó reshoots con el personaje del Buitre, por palabras del propio Keaton y por la de veces que Sony Pictures ha retrasado el estreno de la película. Estéticamente y por tono, estaría más cerca del Amazing Spider-Man de Andrew Garfield, el actor ya hiz las paces con el personaje al regresar a él en Spider-Man: No way home. Morbius se estrenará el próximo 1 de abril.