La promoción de The Batman se está haciendo notar durante las últimas semanas. El director Matt Reeves, Robert Pattinson o Zoë Kravitz han dejado titulares interesantes sobre lo que nos espera. Una versión del Caballero Oscuro en forma de thriller detectivesco, alejada de la visión de Christopher Nolan y la de Zack Snyder con Ben Affleck. Aunque este reboot cuente con enemigos como Falcone o el Pingüino, caracterizado a la perfección en la piel de Colin Farrell, la realidad es que el auténtico antagonista de la cinta es Enigma. Todo el misterio sobre el pasado de una ciudad que miente y que está relacionada con los fallecidos padres de Bruce Wayne. Este villano es el actor Paul Dano, quien acaba de revelar que no pudo dormir mientras estaba rodando la película.

Inspirado en el asesino del Zodiaco, Dano reveló a Entertainment Weekly lo sorprendido que estaba con el material y con la visión de Reeves: “Francamente, estaba totalmente sorprendido de que (el guion) fuera tan bueno. Inmediatamente entí (en) la página uno, la página dos, se notaba que el director (Reeves) estaba viendo la película que escribieron. Podías sentir, incluso en las escenas de acción, el tipo de energía detrás de la lucha o la violencia, simplemente estaba completamente concebida”.

De hecho, estaba tan bien creada, que Paul Dano por momentos no pudo deshacerse de su alter ego asesino. “Hubo algunas noches en las que probablemente no dormí tan bien como hubiera querido sólo porque fue un poco difícil superar a este personaje (…) Se necesita mucha energía para llegar allí y casi tienes que sostenerlo una vez que estás ahí porque subir y bajar es un poco difícil”.

El acercamiento a la realidad es algo que ya se ha trabajado con el personaje, pero nunca en un contexto tan oscuro y cercano a lo que podría ser un thriller de David Fincher. “Mi cabeza palpitaba calor. Me fui a casa esa noche, después del primer día completo en eso, y casi no podía dormir porque tenía miedo de lo que me estaba pasando en la cabeza. Estaba como comprimida por el sudor y el calor y la falta de oxígeno. Fue un sentimiento loco”. Así describía Dano la sensación de cubrirse la cabeza con una envoltura de plástico, rasgo del personaje que sugirió el mismo.

The Batman se estrena en cines el próximo 4 de marzo en los cines.