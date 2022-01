Toda la comunidad cinéfila está expectante con la próxima película que planea el director surcoreano Bong Joon Ho. El cineasta sorprendió a todo el mundo coronándose en los Oscar de 2020 con Parásitos, un film complejo y lleno de metáforas sociales. No es que Joon Ho fuese un completo desconocido antes esta última cinta, ya que el director había dirigido ya proyectos notables como Memories of murder, The Host o Snowpiercer. Por su trayectoria y por ver si mantienen el alto nivel al que nos tiene acostumbrados, son muchos los que esperan una nueva propuesta y ahora, gracias a Deadline sabemos que la próxima película de Bong Joon Ho podría estar protagonizada por el actor Robert Pattinson.

Según el medio, el director estaría en conversaciones con Warner Bros para adaptar el libro Mickey7 del escritor de ciencia ficción Edward Ashton. La novela todavía no ha sido publicada, pero la compañía tiene los derechos. Algo que no parece importar demasiado al ganador del Oscar, ya que en sus guiones suele respetar poco el material original del que parten alguna de sus adaptaciones. La trama gira en torno a un envió de clones desechables para colonizar diferentes planetas y parece que Pattinson podría ser ese séptimo Mickey que reza el título.

Hacia finales del 2021, Jong Ho tuvo una reunión después de recibir y leer el material escrito por Ashton. En ella surgió el nombre de Robert Pattinson, algo que no nos extraña nada teniendo en cuenta la filmografía que ha acumulado en los últimos años el actor. Recuperándose mediáticamente y dentro de la industria después de la franquicia Crepúsculo, Pattinson no ha hecho otra cosa que ahondar en personajes interesantes, matizando sus interpretaciones hasta tal punto que uno no aprecia su figura detrás de esos roles. Good Time, El Faro o Tenet han sido algunas de sus producciones más relevantes, pero es que en menos de dos meses se estrenará como el nuevo Batman de la industria.

Ver a Pattinson en una película de Bong Joon Ho es el sueño de todo amante de la ciencia ficción y lo que parece el inicio de un idilio del surcoreano con Warner, ya que la productora ya está pendiente del desarrollo de una serie sobre Parásitos, producida por el propio Joon Ho y el director Adam Mckay.