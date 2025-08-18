La ‘religión climática’: imposición sanchista

Sánchez ha marginado a España a nivel internacional con su progresista coalición frente populista, también autocalificada como «feminista», (hasta que Ábalos, Monedero, Errejón, Salazar, Koldo, Cerdán… le obligaron a abandonar ese calificativo). Eso le ha permitido recluirse en La Mareta rodeado por tierra, mar y aire para evitar que sus incontables seguidores y admiradores, interrumpan su estival descanso con manifestaciones de adhesión a su magnífica obra de gobierno.

Sin embargo, EEUU, la UE y la OTAN no parecen confiar en exceso en su Frente Popular gubernamental, que no se caracteriza precisamente por su afinidad a ellos con los valores políticos y económicos que promueve; así que no ha tenido que viajar a Washington, ni a ninguna parte. Pero ha tenido que pasar una semana para aparecer ante la oleada de incendios que están asolando una parte de la península. En su comparecencia ha llamado a un pacto de Estado para hacer frente a la «emergencia climática» que afirma ser la causa de las miles de hectáreas arrasadas por el fuego. Y para ello ha dicho que «tenemos que actuar codo con codo», tras meditarlo con tranquilidad en Lanzarote.

En total obediencia de los dictados de la ideología woke y de los promotores de la Agenda 2030, pretenden colocar a la ideología climática en el epicentro de un Pacto de Estado. Parece oportuno a esos efectos, recordarle a él y a los convocados a ese pacto, algunos datos que se atreven a cuestionar los dogmas climáticos tan queridos por el sanchismo. Para empezar se le puede mostrar la portada de un Semanario que por obvias razones está muy presente en estas fechas por las redes, y que es precisamente de la misma fecha de ayer 17 de agosto, pero de 1957. En su título y a toda página se lee: «El verano más caluroso del siglo» y que añade: «Temperaturas de 50º en algún lugar de la Mancha». Así que como vemos, 68 años después sigue siendo aquel día el más caluroso del siglo XX, y de momento también del siglo XXI.

Y por cierto, entonces todavía no existía la Agenda 2030 ni la religión climática había sido fundada. Más recientemente existe en la hemeroteca no poca información al respecto y podemos encontrar bastante relativa a lo sucedido por ejemplo en 1985, cuando en España (casi el doble que las actuales), o en 1989 cuando fueron más de 400.000 ha., a causa de más de 20.000 incendios. No consta que el presidente del gobierno del momento, Felipe González, apelara a un Pacto de Estado para acometer la emergencia climática como causante de esa situación. (Ni tampoco que lo hiciera Franco en 1957). Lo que sí hicieron fue tomar medidas para garantizar la limpieza de los bosques y del medio rural en general, y detener a los pirómanos causantes de no pocos de ellos, así como impulsar los servicios de extinción. Por cierto, es de destacar la campaña de publicidad institucional que en 1990 se dedicó a combatirlos y que implicó a gran cantidad de personajes del mundo del espectáculo, cantantes, actores, etc., convocados con el lema de «Todos contra el fuego», que ayudó a conseguir una sensible reducción de la superficie quemada respecto a la tremenda cifra alcanzada en 1985 y 1989.

La AEMET predice que tras esta ola de calor, a partir de esta semana se producirá un sensible descenso de las temperaturas, lo cual es algo frecuente en las estadísticas térmicas de las últimas décadas, y no sólo en España. Desde el Big Bang que se estima se produjo hace «tan sólo» unos 13.750 millones de años, y con el que comenzó a existir el Universo, el clima del planeta Tierra no se ha caracterizado precisamente por ser una «constante», sino por ser todo lo contrario, es decir, una «variable». Pasando además por diversas y sucesivas glaciaciones, la última de las cuales se considera sucedió hace más de 10.000 años. Es evidente que terminaban con diversos calentamientos esas eras glaciales. Y sin pactos de Estado frente a la emergencia climática sanchista. Menos dogmas climáticos y más auténtica protección de la Naturaleza y del medio rural. Y perseguir y penalizar gravemente a los pirómanos, auténticos terroristas.