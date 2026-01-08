Venezuela, la nueva Gaza sanchista

Pedro Sánchez, o mejor dicho el carísimo ejército de asesores en Moncloa que pagamos todos los españoles, es especialmente hábil en generar cortinas de humo que sirvan para distraer a la opinión pública de Begoña, el hermanísimo músico, Ábalos, Cerdán, Koldo, los (presuntos) corruptos en contrataciones públicas y el coro de (presuntos) acosadores sexuales y laborales del PSOE. Tras el «todos con Gaza, por los derechos humanos» (¿alguien en el Gobierno se acuerda ahora de la franja?), ahora llega el «si estás con Trump, estás contra la legalidad internacional y el respeto al pueblo venezolano».

Es normal que un personaje tan corrupto moralmente como Sánchez vuelva a erigirse en el adalid de las buenas causas. Es un político de corte canalla que ha de intentar disimular su condición para poder seguir actuando a sus anchas. Que parte de la opinión pública «progresista», nacional e internacional, compre esta burra averiada es la mejor prueba del porqué la izquierda mundial está en retroceso. Podemos discutir si la intervención norteamericana ha sido correcta, si Trump lo ha hecho en nombre de la causa de la libertad, para controlar el petróleo venezolano o por una mezcla de ambas cosas. Podemos elogiar la rapidez de la operación para detener a Maduro o sospechar que ha sido un pacto con el régimen bolivariano a cambio de impunidad. Pero lo que no podemos hacer es aceptar que Sánchez vaya dando lecciones morales a nadie.

Ya estamos viendo en «Telepedro», y en los medios privados concertados, cómo en el sinfín de tertulias pagadas con dinero público para hacer la campaña de Sánchez, se loa la actitud del Gobierno de España en la crisis venezolana y se critica la postura del PP y Vox. En unos casos por dura, en otros por contradictoria y, en general, por tocar las narices a la oposición. En eso consiste la nueva RTVE pactada entre PSOE, Bildu, ERC, Podemos, Sumar, PNV y Junts. Porque hemos de recordar cada día que la televisión pública es eso: una herramienta a favor de lo peor de la política nacional, de los partidos más fanáticos que existen en nuestro país. Ahí están Sergi Sol (ERC) y Miquel Calçada (Junts) en el consejo de administración para recordarnos que los partidos golpistas secesionistas mandan en la tele pública.

Las conexiones entre los socialistas y buena parte de sus aliados con la dictadura venezolana han sido tantas y tan abundantes que incapacitan al líder del PSOE para abrir la boca sobre el «respeto» a la integridad territorial de Venezuela. A Sánchez no le interesa la legalidad internacional; solo tiene dos objetivos: distraer la atención de la opinión pública española poniendo el foco en Caracas y no en Soto del Real, e intentar lavar su imagen a nivel internacional para no quedar como lo que es, un gobernante acosado por multitud de casos de corrupción, acoso laboral y acoso sexual. Ha pasado de ser el golden boy de la izquierda mundial, un Trudeau a la mediterránea, a ser un apestado por sus ataques a la Hacienda pública y a la independencia judicial. Con Gaza intentó reverdecer sus laureles y ahora vuelve a la carga con Venezuela.

Por mucho que los sondeos den una amplia mayoría electoral al PP y Vox en unas generales, no se puede desestimar la fuerza de los Broncanos, de las Santaolallas, del ejército de propagandistas de la SER y del aluvión de digitales «progresistas» con convenio con Moncloa. Está claro que Venezuela no es solo política exterior, y ahí tenemos las maletas de Delcy como prueba, pero Sánchez, haciendo control de daños, sigue pensando que es mejor que hablemos de Caracas que de la «cátedra fake» de Begoña, del hermanísimo enchufado, de los (presuntos) acosadores en la estructura del PSOE o de las contrataciones sospechosas de obra pública. Apoyemos al pueblo venezolano que quiere recuperar su libertad, pero sigamos denunciando lo que acabará con el sanchismo: su demolición de nuestro Estado de derecho y su corrupción moral y económica.