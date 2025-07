Es española y acaba de llegar a Prime Video: la película con la que no podrás parar de reír

Ya hemos visto en más de una ocasión cómo la era del streaming puede dar una segunda vida comercial a aquellos títulos que no han logrado funcionar en la taquilla. Pero como cabría esperar, el éxito en las salas impulsa de igual modo, un gran desempeño en el mundo del vídeo bajo demanda, provocando una prolongación de su buen hacer en el box office. Y esa doble victoria de audiencia es lo que está sucediendo con Un funeral de locos, la comedia española más vista en estos momentos dentro de Prime Video.

Estrenada a mediados del pasado mes de abril, Un funeral de locos fue un auténtico filón en la cartelera española. Con casi 3 millones de euros recaudados y más de 400.000 espectadores acudiendo a sus proyecciones, esta cinta de humor negro ha logrado coronarse en el podio de los largometrajes hispanos más taquilleros del presente 2025. Los dos únicos filmes que han logrado superarla dentro del cine patrio han sido El casoplón y Wolfgang (Extraordinario) y ahora, tras su llegada el pasado 24 de julio a la marca de transmisión de la empresa fundada por Jeff Bezos, esta historia de secretos y roces familiares estrambóticos se encuentra en el Nº1 de películas más vistas dentro de la plataforma. Adelantando incluso a otras producciones internacionales del impacto de Presence, Jefes de estado o Alta mar. Pero, ¿de qué trata realmente esta propuesta española disponible exclusivamente en Prime Video?

¿De qué trata ‘Un funeral de locos’?

Como rige el propio título, el planteamiento de esta trama nos sitúa en el funeral de una familia que acude al entierro del gran patriarca. Sin embargo, lo que debería ser un lugar de paz y duelo acaba derivando en una reunión descontrolada, cuando uno de los asistentes revela el mayor secreto del difunto.

En realidad, Un funeral de locos es el remake de la mítica Un funeral de muerte. Película británica que fue un rotundo éxito en el momento de su estreno, en 2007. Gracias en parte a su magnífico guion, pero igualmente meritoria fue la interpretación de sus estrellas principales. Hecho que llevó a que tres años después se hiciese una versión norteamericana. La adaptación española impactó con fuerza en la taquilla, sobre todo gracias al reclamo que supuso el casting repleto de artistas relevantes, tanto en la cinematografía española como en la pequeña pantalla. Ahí están Quim Gutiérrez (Primos), Ernesto Alterio (Perfectos desconocidos), Gorka Otxoa (Pagafantas), Inma Cuesta (Tres bodas de más), Hugo Silva (Los hombres de Paco) y Belén Rueda (El orfanato), ocupando los roles protagonistas. No obstante, en el apartado secundario, también se dan perfiles reconocidos de la talla de Secun De La Rosa, Antonio Resines o Arturo Valls.

Rodada en San Sebastián, la prensa especializada no tuvo una reacción tan positiva como la de los espectadores. Pues la mayoría de los críticos la rechazaron por ser un remake que no aportaba nada nuevo al filme primigenio. Del mismo modo, la decisión de poner a Rueda como madre del personaje de Alterio-cuando sólo tiene seis años más que el actor de origen argentino-suscito una buena polémica en redes sociales. Con todo, en una época donde la calidad ya no pesa demasiado a la hora de elegir en los enormes catálogos de las plataformas, Un funeral de locos apunta a seguir dominando el número de visualizaciones del abanico de contenidos de Prime al menos, hasta buena parte del próximo mes de agosto. Funcionando como un entretenimiento sencillo perfecto para las tardes de este verano.

La comedia más vista en Prime Video

Un funeral de locos es la última película española que el director Manuel Gómez Pereira ha estrenado en Prime Video. La carrera del realizador comenzó con comedias ligeras y eróticas como ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? o Boca a boca, llegando a llevarse el Goya al mejor guion original por Todos los hombres sois iguales en 1995. Anes de regresar al formato del largometraje, Pereira dirigió algunos capítulos de series como Velvet, Tiempos de guerra o Alta mar. Este año tiene pendiente el estreno de La cena, una nueva comedia protagonizada por Mario Casas, Alberto San Juan y Asier Etxeandia. Este es el Top 10 de películas más vistas de Prime Video en este momento: