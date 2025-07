Las 7 películas más vistas en HBO Max esta semana: perfectas para todos los gustos

La era de las plataformas de streaming nos han brindado un acceso a miles de contenidos prácticamente inabarcable. Un mar de largometrajes, series y documentales que a menudo, resultan demasiado apabullantes cuando simplemente queremos encontrar un entretenimiento audiovisual sencillo para pasar el rato. Por suerte, la mayoría de servicios de vídeo bajo demanda ofrecen listas virales con las cintas puestas en tendencia por la pasión de sus suscriptores. Así que hoy traemos las siete películas más vistas de HBO Max, cuya representación marca títulos bien diferentes, perfectos para los amantes del terror, las aventuras, las historias de amor o incluso el thriller.

Las 7 películas más vistas de HBO Max

7-‘Zodiac’

El thriller entre los thrillers, Zodiac no sólo es una de las mejores películas de David Fincher. Hablamos de un trabajo cuyo desempeño narrativo mejora tras cada visionado. Su atmósfera oscura, la persecución del asesino más carismático de la historia de América, todos los misterios en torno a la autoría de la mayoría de crímenes…con un reparto excelente y la maestría del rey del suspense moderno, no nos extraña demasiado que casi 20 años después de su estreno, su impronta e impacto permanezcan intactos en la retina de los espectadores.

6-‘El señor de los anillos: Las dos torres’

El mundo de J.R.R. Tolkien todavía está lo suficiente vigente como para que Warner Bros y Andy Serkis estén preparando una precuela centrada en la captura de Gollum por parte de Aragorn. Ahora que a Amazon no le termina de funcionar su serie precuela de la Tierra media, la major original seguirá explotando el mundo fantástico de una IP que generó una de las mejores trilogías de la historia del cine. Las tres películas son fantásticas y no es de extrañar que todavía ocupen este tipo de lista de historias más vistas en HBO Max. Pero la primera secuela es la favorita de Peter Jackson y sí, seguimos emocionándonos de lo lindo con la batalla en el Abismo de Helm.

5-‘A fuego Lento’

Hay actrices que representan siempre una garantía de calidad dentro de las producciones y A fuego Lento tiene como protagonista a una de las mejores intérpretes europeas femeninas de este siglo: Juliette Binoche. Ambientada en el mundo de la gastronomía francesa de finales del siglo XIX, este filme dirigido por Tran Anh Hung nos pone en la piel de una cocinera de prestigio y Dodin, un gastrónomo para el que trabaja desde hace dos décadas. Enamorados el uno del otro, su vínculo entre ambos despertará los platos más deliciosos del mundo.

4-‘Ira de Titanes’

La secuela de Furia de Titanes sigue las aventuras de Perseo, quien está decidido por fin a llevar una vida tranquila junto a su hijo. Sin embargo, cuando los dioses pierden el control de los Titanes, el héroe griego deberá acudir al rescate de Zeus.

3-‘La comunidad del anillo’

La película con la que empezó todo es la menos espectacular de la trilogía. No obstante, la esencia de su propuesta no es por ello menor. La comunidad del anillo es una de las mejores presentaciones e introducciones del celuloide en un mundo fantástico. La banda sonora de Howard Shore, la voz en off de Galadriel (Cate Blanchett), el increíble diseño de producción…revisitarla anualmente es casi una obligación para cualquier cinéfilo que se precie.

2-‘Una película de Minecraft’

Es actualmente, la tercera película más taquillera del 2025. Una película de Minecraft fue una revolución en las salas de cine tras su estreno a principios del mes de abril, recaudando 955 millones de dólares en todo el mundo. Adaptando el popular videojuego de píxeles cúbicos, la propuesta bebe directamente de otras producciones de aventuras familiares como Jumanji, con un reparto de caras conocidas donde encontramos a estrellas de la talla de Jason Momoa o Jack Black.

1-‘Los pecadores’

Por el momento es para la crítica profesional, una de las mejores cintas del 2025. Dirigida por Ryan Coogler, este guion original nos trae la historia de dos hermanos gemelos que intentan huir de su pasado, regresando a su hogar para montar un club nocturno para los suyos. Desgraciadamente para ellos, el mal les persigue en lo más profundo de la oscuridad de la noche.