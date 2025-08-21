Sinner ya entrena en Nueva York: recuperación sin tratamiento especial y vuelta gradual a la normalidad

El calor, la humedad, la fiebre, el malestar general, un calendario cargado… La retirada de Sinner en la final de Cincinnati contra Alcaraz responde a una concatenación de intangibles. La final duró 23 minutos, lo que aguantó el cuerpo de Jannik Sinner. El italiano fue fundiéndose a negro a medida que avanzaba el partido y acabó retirándose cuando el primer set afrontaba su recta final.

Aunque desde el principio del partido se le vio que no estaba preparado para afrontar una final de estas dimensiones. Contra Alcaraz, último partido antes del US Open, un Masters 1.000 en juego… Estuvo falto de ritmo, carente de potencia en el golpeo y con un lenguaje corporal propio de quien se siente fundido. Ni siquiera hizo el amago de correr a la única dejada de Alcaraz en los 23 minutos que duró la final.

Sinner no encontraba la posición adecuada para devolver la pelota y eso se traducía en que siempre llegaba mal y tarde a cada punto. No lo hacía porque no podía, su físico se lo impidió. El día de antes estuvo enfermo y durante la noche no mejoró. En el segundo descanso del partido, Sinner pidió tiempo médico y verbalizó la angustia con la que vivió el partido.

«No tengo energía. Siento que puedo derrumbarme en cualquier momento», le dijo al médico del torneo y a su fisioterapeuta. Su recuperación ha avanzado por buen camino. Y lo ha hecho sin necesidad de un tratamiento específico. Simplemente unos días de descanso antes de volver a coger la raqueta. Su vuelta a la normalidad está siendo gradual. Durante el pasado miércoles se le vio caminado por las calles de Nueva York y este jueves se ha vuelto a vestir de corto.

Tres días después de su fundido a negro en Cincinnati y con un vuelo de por medio. Este jueves ha vuelto a los entrenamientos durante más de una hora que ha durado su sesión en la pista anexa a la Arthur Ashe. Se ha ejercitado junto al argentino Comesaña después de conocer el sorteo del cuadro en el que no cuenta ni con Alcaraz ni con Sinner por su lado. Si todo sigue su curso, el italiano estará en condiciones para la primera ronda del torneo.