El complicado camino de Alcaraz en el US Open: debut trampa, Djokovic en semis y Sinner en la final

Sinuoso sorteo para Carlos Alcaraz en Nueva York. El camino hacia su segundo US Open no tendrá la roca de Sinner hasta la final, pero cuenta con piedras importantes por el camino. El murciano, cabeza de serie del torneo, tendrá un debut de altura y buen servicio. Ante el Opelka, tenista local de 2,11 metros cuyo saque es su mejor arma.

Un sacador puro con buen juego en la red, aunque algo lento desde el fondo de pista. De vuelta en la zona media del ranking tras un periodo de lesiones, será la primera vez que se enfrente contra Alcaraz. En segunda ronda, estancia en la que encalló la pasada edición, se verá las caras con el vencedor del partido entre Bellucci y Shang. En tercera ronda se espera que se enfrente a Dardero.

En cuarta ya se recrudece el camino. Potencialmente se enfrentaría a Medvedev o Davidovich en octavos de final. En cuartos haría lo propio con Shelton, que viene de conseguir en Toronto su primer Masters 1000 o Ruud, reciente finalista de los renovados dobles mixtos del US Open. Si Alcaraz llega a semifinales, se toparía con Djokovic, séptimo cabeza de serie.

El balcánico no disputa partido oficial alguno desde las semifinales de Wimbledon de mediados de julio, hace ya más de un mes. Ha renunciado a toda la gira norteamericana para preparar el US Open. Si llega hasta la final, en última instancia le esperaría Sinner, su rival en las finales de Roma, Roland Garros, Wimbledon y Cincinnati. El italiano debuta contra Kopriva y tendrá también un camino complicado hasta alcanzar la final.

En segunda ronda se enfrentará a Popyrin y en tercera ya se podría topar con Shapovalov, primer cabeza de serie en su camino. Le seguirían hipotéticamente Tommy Paul en octavos, Musetti en cuartos y Zverev en semifinales.