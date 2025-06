Quién es Jeff Bezos: edad, estudios, empresas y cómo se hizo millonario

¿Quién es Jeff Bezos? ¿Por qué es una figura clave del siglo XXI? ¿Cómo llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo? Jeff Bezos nació el 12 de enero de 1964 en la ciudad Albuquerque, en Nuevo México (EE UU). Es un empresario estadounidense que desempeñó una función clave en el crecimiento del comercio electrónico (e-commerce) como fundador y director ejecutivo de Amazon.com, una empresa de venta en internet de libros. Posteriormente, desarrolló la venta de todo tipo de productos. Bajo su liderazgo, Amazon se convirtió en el mayor minorista de la venta por internet y en un referente de venta.

¿Cuántos años tiene Jeff Bezos y dónde nació?

Jeffrey Preston Bezos nació el 12 de enero de 1964 en Albuquerque (Nuevo México). Es un empresario estadounidense, conocido por ser el fundador, presidente ejecutivo y expresidente y CEO de Amazon, la mayor empresa de comercio electrónico y computación en la nube del mundo. Según Forbes, en mayo de 2025, su patrimonio neto estimado era de 220.900 millones de dólares estadounidenses, lo que lo convertía en la tercera persona más rica del mundo. Fue la persona más rica entre 2017 y 2021, según Forbes y el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Fecha y lugar de nacimiento

Jeff Bezos nació en Albuquerque y creció en Houston y Miami. Se graduó de la Universidad de Princeton en 1986 con títulos en ingeniería eléctrica e informática. Trabajó en Wall Street en diversos campos relacionados desde 1986 hasta principios de 1994. Bezos fundó Amazon a mediados de 1994 durante un viaje por carretera de Nueva York a Seattle.

Origen familiar cubano

Hijo de Jacklyn (de soltera Gise) y Ted Jorgensen. Cuando nació, su madre tenía 17 años y su padre 19. Ted tuvo problemas con el alcohol y con sus finanzas. Jacklyn dejó a su esposo para irse a vivir con sus padres y solicitó el divorcio en junio de 1965, cuando Jeff tenía un año y medio. Después del divorcio de sus padres, su madre se casó con el cubano Miguel Mike Bezos en abril de 1968. Poco después de la boda, Mike adoptó a Jeff, de 4 años, cuyo apellido luego se cambió legalmente de Jorgensen a Bezos.

Estudios de secundaria y superiores

Bezos fundó el Dream Institute, un centro que fomentaba el pensamiento creativo en jóvenes estudiantes. Tras graduarse en 1986, summa cum laude en la Universidad de Princeton, con títulos en ingeniería eléctrica e informática, desempeñó diversos trabajos antes de incorporarse al banco de inversión neoyorquino D.E. Shaw & Co. en 1990.

Poco después, fue nombrado vicepresidente senior, el más joven de la empresa. Bezos se encargó de examinar las posibilidades de inversión en internet. Entonces, el uso de la web crecía a un ritmo superior al 2000% anual. En 1994, él y su esposa, Mackenzie Scott Tuttle, dejaron D.E. Shaw y se mudaron a Seattle, Washington, para abrir una librería virtual. Trabajando desde su garaje con varios empleados, comenzaron a desarrollar el software del sitio web y el plan de negocios de la nueva empresa Amazon, que tomó el nombre del río de Latinoamérica Amazonas. Vendieron su primer libro en julio de 1995.

¿Cómo y cuándo fundó Amazon?

En 1994, él y su esposa, Mackenzie Scott Tuttle, dejaron D.E. Shaw y se mudaron a Seattle, Washington, para abrir una librería virtual. Trabajando desde su garaje con varios empleados, comenzaron a desarrollar el software del sitio web y el plan de negocios de la nueva empresa Amazon, que tomó el nombre del río de Latinoamérica Amazonas.

Vendieron su primer libro en julio de 1995. Amazon se convirtió rápidamente en el líder del comercio electrónico. Abierto las 24 horas, el sitio web era intuitivo y animaba a los usuarios a publicar sus propias reseñas de libros, además de ofrecer descuentos, recomendaciones personalizadas y búsquedas de libros descatalogados. En junio de 1998, comenzó a vender CD y, más tarde ese mismo año, añadió vídeos. En 1999, Bezos incorporó subastas al sitio e invirtió en otras tiendas virtuales. El éxito de Amazon animó a otros minoristas, incluidas importantes cadenas de libros, a establecer tiendas en línea.

Nacimiento de Amazon en 1994 desde su garaje

En 1994, él y su esposa, Mackenzie Scott Tuttle, dejaron D.E. Shaw y se mudaron a Seattle, Washington, para abrir una librería virtual. Trabajando desde su garaje con varios empleados, comenzaron a desarrollar el software del sitio web y el plan de negocios de la nueva empresa Amazon, que tomó el nombre del río de Latinoamérica Amazonas.

Vendieron su primer libro en julio de 1995. A medida que más empresas competían por los dólares de Internet, Bezos vio la necesidad de diversificarse, y para 2005 Amazon ofrecía una amplia gama de productos, incluyendo electrónica de consumo, ropa y hardware. Amazon se diversificó aún más en 2006 con la introducción de Amazon Web Services (AWS), un servicio de computación en la nube que con el tiempo se convirtió en el mayor servicio de este tipo del mundo.

A finales de 2007, Amazon lanzó un nuevo dispositivo de lectura portátil llamado Kindle, un lector de libros digitales con conexión inalámbrica a internet que permitía a los clientes comprar, descargar, leer y almacenar una amplia selección de libros a la carta. Amazon anunció en 2010 que las ventas de libros Kindle habían superado las de libros de tapa dura. Ese mismo año, Amazon se dedicó a producir sus propios programas de televisión y películas con su división Amazon Studios.

Las ventas netas anuales de Amazon aumentaron de 510.000 dólares en 1995 a unos 600 millones en 1998, y de más de 19.100 millones en 2008 a casi 233.000 millones en 2018. Aproximadamente la mitad de los ingresos operativos de la compañía en 2018 provinieron de AWS. Dos años después, Amazon registró ganancias récord, y sus ingresos en el cuarto trimestre de ese año superaron los 100.000 millones de dólares por primera vez. Estas cifras sin precedentes se debieron, en parte, al aumento de las compras desde casa durante la pandemia de Covid.

En febrero de 2021, Bezos anunció que dejaría el cargo de director ejecutivo a finales de ese año. Sin embargo, planeaba permanecer en Amazon como presidente ejecutivo.

Primeros productos vendidos y evolución a gigante del e-commerce

Las ventas netas anuales de Amazon aumentaron de 510.000 dólares en 1995 a unos 600 millones en 1998, y de más de 19.100 millones en 2008 a casi 233.000 millones en 2018. Aproximadamente la mitad de los ingresos operativos de la compañía en 2018 provinieron de AWS. Dos años después, Amazon registró ganancias récord, y sus ingresos en el cuarto trimestre de ese año superaron los 100.000 millones de dólares por primera vez. Estas cifras sin precedentes se debieron, en parte, al aumento de las compras desde casa durante la pandemia de COVID-19.

En febrero de 2021, Bezos anunció que dejaría el cargo de director ejecutivo a finales de ese año. Sin embargo, planeaba permanecer en Amazon como presidente ejecutivo.

Blue Origin y su carrera espacial

Fundó una compañía de vuelos espaciales, Blue Origin, en el año 2000. Poco después, Blue Origin adquirió una base de lanzamiento en Texas y planeó introducir una nave espacial suborbital tripulada, New Shepard, en 2018, y un vehículo de lanzamiento orbital, New Glenn, en 2020. Bezos compró The Washington Post y publicaciones afiliadas por 250 millones de dólares en 2013. El patrimonio neto de Bezos se calculó en 2024 en 204.000 millones de dólares, lo que lo convirtió en la cuarta persona más rica del mundo.

Compra de The Washington Post

El 5 de agosto de 2013, Jeff Bezos anunció la compra de The Washington Post por 250 millones de dólares en efectivo, por sugerencia de su amigo Don Graham. En octubre de 2024, en los últimos días de las elecciones presidenciales de 2024, The Post se vio envuelto en una polémica por su decisión de no respaldar a un candidato, a pesar de que el Consejo Editorial de la organización había redactado un documento de respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris.

La decisión final la tomó Bezos, quien declaró en un artículo de opinión publicado en The Post que los respaldos solo aumentaban la desconfianza pública hacia los medios de comunicación. Pero los lectores reaccionaron con indignación y, a los pocos días de la no aprobación, se cancelaron unas 200.000 suscripciones (alrededor del 8%).

En 2016 y 2020, The Post apoyó a los demócratas Hillary Clinton y Joe Biden, en lugar del candidato republicano, Donald Trump. Otros periódicos, como Los Angeles Times y USA Today, también optaron por no respaldar a ningún candidato en la contienda de 2024.

Vida personal de Jeff Bezos

En 1993, Bezos se casó con Mackenzie Scott Tuttle, a quien había conocido en D.E. Shaw. La pareja anunció su divorcio en enero de 2019. Desde 2018 tiene una relación con la periodista Lauren Sánchez. Se han casado en verano en 2025 en Italia.