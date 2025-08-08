Refréscate el verano con los mejores planes de ocio, música y gastronomía

El verano es, sin duda, la época del año donde más planes hacemos y buscamos. Tenemos muchos días libres donde el sol brilla y la música suena mientras bailamos y nos reímos con amigos. Todo ello es una buena combinación para este momento estival, ¿no? Verano, amigos y una agenda que vamos a ayudaros a llenar de planes top y refrescantes con Repsol en Escena, el nuevo formato audiovisual de Repsol que, a través de diferentes capítulos, nos ofrece decenas de ideas únicas de ocio, música y cultura para poder vivir el verano ¡¡al máximo!!

Eva Soriano, que presenta este refrescante espacio audiovisual, nos va a proponer diferentes planes por toda la geografía española. Así no nos perderemos nada, estemos donde estemos. ¿Dónde podemos ver la agenda que propone Repsol en Escena? Cada dos semanas, a las 21,30 horas en Atresmedia, tendremos una cita para descubrir los contenidos exclusivos y las imágenes inéditas que nos acercarán a los planes de ocio más actuales y novedosos.

Ideas de planes para todos

Cada capítulo de Repsol en Escena está pensado para mostrarnos la agenda de ocio más vibrante. Podemos encontrar ideas para todo tipo de gustos –que no todos disfrutamos igual–, desde los festivales de música más prestigiosos, como Love the 90’s y Love the 20’s, la celebración del Día de la Música con Dani Fernández o todas las ventajas del acuerdo de Repsol con Parque Warner.

Y es que si estamos en Madrid podemos vivir una jornada entera de agua y diversión que nos va a poner la energía a tope y que nos dejará grandes historias. Es verdad que en Madrid no hay playa, pero sí que está Parque Warner Beach, el parque acuático tematizado con tus personajes de DC y Hanna Barbera donde pasar el día con familia y amigos. Os aseguramos que todos los pasaréis genial, pero los pequeños de la casa siempre lo van a recordar.

Parque Warner Madrid acaba de firmar un acuerdo con Repsol con el objetivo de que las instalaciones funcionen con combustibles 100% renovables, y electricidad y gas natural con garantías de origen. Y mientras disfrutamos de una jornada inolvidable, podemos cargar tu móvil en las estaciones de recarga para teléfonos alimentadas mediante paneles solares, mientras descansas en sus bancos.

Además, todos los vehículos que facilitan la movilidad interna en el recinto funcionan con combustibles 100% renovables de Repsol e incluso los coches del espectáculo de Loca Academia de Policía también se alimentan de estos combustibles.

Vivir la música

¡Y eso no es todo! También los festivales de música están teniendo un papel protagonista en la planificación que nos ofrecen desde Repsol en Escena. Millones de personas ya han podido disfrutar de FIB, BBK o Arenal Sound, éste último se ha celebrado en Burriana (Castellón) desde el 31 de julio al 3 de agosto con un cartel de artistas nacionales e internacionales sin parangón y con el mar Mediterráneo de fondo.

Parece un sueño, ¿verdad? Y eso es lo que ha sido para todos los asistentes, quienes han podido vivir momentos únicos en el Espacio Repsol: Con toda la energía, donde tenían a su disposición cargadores solares para móviles y pudieron reponer fuerzas y acceder a la terraza con las mejores vistas de la pista, además de ganar muchos premios en el túnel del viento, y todo gracias a las energías 100% renovables. Y si fuese poco, pudieron probar una de las delicias de café en la Barra Guía Repsol para reponer fuerzas.

Los cuatro escenarios del Festival contaron con grupos electrógenos alimentados por combustibles 100% renovables. Además, estos grupos alimentaron distintos espacios como los de hostelería, área descanso, zona Sponsors y backstage. También se recogió aceite cocina usado de la zona de hostelería y food trucks del festival para, a su vez, convertirlo en combustible 100% renovable. Algunos de los autobuses lanzaderas del festival para el traslado de asistentes se movieron con diésel NEXA 100% renovable de Repsol.

Los amantes del cine, por su parte, también encuentran su hueco en Repsol en Escena, el espacio audiovisual donde nos contarán todo sobre los festivales de cine de San Sebastián o Sitges.

¿Experiencias gastro? Por supuesto

Además de recorrer con música todo el territorio, estos días de desconexión antes de volver a la carga están también llenos de experiencias gastronómicas de primer nivel.

Estamos de vacaciones, así que nos encanta comer bien y Repsol también tiene sus propuestas, ya que los planes gastronómicos más exclusivos –y secretos– los vamos a encontrar gracias a los Soletes de la Guía Repsol. Con la nueva edición de los Soletes de verano que acaban de lanzar podemos viajar y descubrir los mejores sitios de todas las regiones de España, para disfrutar de las terrazas más agradables y con las mejores vistas o los beach club más divertidos donde ver el atardecer en la costa y exprimir al máximo el verano.

A través de esta completa Guía Repsol, además, podemos comer en espacios gastronómicos pet friendly –donde admiten mascotas–, en los sitios más famosos y con más solera, en fabulosos restaurantes de carretera e, incluso, en los sitios donde comen los cocineros. Gracias a los Soletes, acertamos seguro.

Aquí puedes descubrir todos los Soletes de la Guía Repsol.

Diversión asegurada

Repsol en escena es una nueva apuesta de Repsol para tenernos informados de los mejores planes de ocio. Por ello, ofrece al público experiencias de disfrute únicas, gracias a la amplia diversidad de soluciones energéticas que despliega.

Unas agendas que nos llenan de energía y que nos invitan a saber qué ha pasado, qué está por venir y que, además, nos ofrecen la tranquilidad de que son actividades de ocio que dejan una huella de carbono cada día menor.

Una nueva era para el ocio

No olvidemos que la energía es un elemento indispensable para poder llevar a cabo todos los planes de ocio y entretenimiento. Un escenario de acción en el que, además, Repsol tiene mucho que decir y, sobre todo, que aportar.

Por ello, la compañía contribuye con una amplia gama de recursos energéticos y aporta todo su conocimiento y experiencia para trasladar a la industria del ocio a una nueva era. Un nuevo momento en el que todas las personas disfrutonas vibran al ritmo de soluciones cada día más respetuosas.

Agendas que nos llenan de energía

A través de Repsol en Escena te invitamos a pasar un verano inolvidable donde los planes te llenen de diversión y de energía, una energía con la que comenzar el nuevo curso con las pilas cargadas gracias a los momentos veraniegos de ocio, música y cultura compartidos que, estamos seguros, siempre recordaréis.

Coge papel y lápiz o el calendario del smartphone –cada uno como quiera– y apunta todos los planazos que nos proponen desde Repsol en Escena, muchos de ellos exclusivos, como las agendas secretas de los artistas, las cuales nos conectan directamente con el corazón de sus fans.

Toda la información en Repsol en Escena.