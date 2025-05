Es oficial: la serie más famosa de Prime Video vuelve y ya hay fecha para su segunda temporada

Para ver cómo las adaptaciones del mundo de los videojuegos dominan la actualidad de la gran pantalla y del streaming, tan sólo debemos echar un vistazo a los estrenos de los últimos años y a los catálogos de las principales plataformas de video bajo demanda. El pasado mes de abril, la proyección mundial de Una película de Minecraft cosechó 917 millones de dólares en el box office mundial y en los principales terminales, series como The Last of Us en HBO Max o Devil May Cry en Netflix han terminado conquistando a la audiencia. Por ello, no es de extrañar que la serie más famosa de Prime Video en este subgénero en auge, ya tenga una fecha de estreno oficial para su regreso. Porque sí, Fallout está de vuelta y promete expandir mucho más el universo creado por el equipo de Tim Caine.

Seriéfilos, apuntad bien la fecha: 2 de diciembre. Ese es el día en el que la marca propiedad de Jeff Bezos comenzará a lanzar los episodios de la segunda temporada de esta ficción que tiene a Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner como showrunners principales. Y es que la adaptación del icónico videojuego de Bethesda ha tenido a algunos de los mejores creadores y productores ejecutivos detrás de su desarrollo para la televisión. Entre otros, los guionistas y productores ejecutivos responsables de Westworld (2016), Jonathan Nolan y Lisa Joy. Así, desde su mismo estreno el pasado año, la primera temporada de Fallout se convirtió en la serie más famosa Prime Video, transformándose en una especie de buque insignia de las IP de la marca tras el fracaso de Los anillos de poder (2022) y el final inminente de The Boys (2019). ¿Pero de qué trata realmente Fallout y por qué es una serie tan especial? ¿Quién aparece en ella? ¿Qué podemos esperar de su segunda temporada? A continuación analizamos todo lo que sabemos sobre el futuro de este universo postapocalíptico retrofuturista.

¿De qué trata ‘Fallout’?

Para comenzar, el punto de partida oficial de Fallout es el siguiente: «La historia se centra en un mundo destrozado, después de que 200 años antes se diese una guerra nuclear en la que los supervivientes pudieron refugiarse en unos búnkeres subterráneos de la enigmática corporación Vault-Tec Corporation. Bajo este contexto, Lucy es una habitante del Refugio 33 que por un hecho trágico, se ve obligada a salir al Yermo, un mundo desolado donde cada decisión puede costarte la vida».

Como principal cara protagonista, en Fallout encontramos una Ella Purnell que parece haber nacido para interpretar este papel. La actriz británica no es ninguna extraña en el mundo de las adaptaciones del mundo de la consolas, pues ya fue la voz de Jinx en las dos temporadas de la celebrada Arcane (2021). Por supuesto, Purnell regresará y lo hará rodeada del resto de geniales personajes a los que dieron vida los fantásticos Aaron Moten (The Night of) y un Walton Goggins que construyó uno de los villanos más interesantes que hemos podido ver últimamente en la pequeña pantalla. A Goggins además, lo encontramos en la reciente tercera temporada de The White Lotus. El resto del casting secundario se configura a partir de Sarita Choudhury (La joven del agua), Xelia Mendes-Jones (La rueda del tiempo), Moises Arias (El juego de Ender), Leslie Uggams (Deadpool), Zach Cherry (Severance), Michael Emerson (Perdidos) y la estrella de Twin Peaks, el inmortal Kyle MacLachlan.

La confianza del estudio es absoluta, ya que aunque todavía tendremos que esperar hasta final del año para el estreno de la continuación, la serie más famosa de Prime Video está renovada ya por una tercera temporada. Un proyecto de larga duración que aspira a hacer historia dentro de la ficción televisiva.

La serie más famosa de Prime Video

Fallout es la serie más famosa de Prime Video y una de las mejor valoradas por parte de los espectadores. Una aceptación que contó igualmente con la correspondiente valoración de una crítica especializada que destacó el mimo al material original y su tono gamberro violento y sumamente divertido. En definitiva, la serie perfecta tanto para los jugadores experimentados en este juego de rol como para aquellos que no se hayan acercado jamás a una consola.

Dada la brillantez de esta versión, Prime Video está preparando otras adaptaciones del mundo de los videojuegos en el formato de serie. En 2026 tendremos un live action de God of War y en 2028, los amantes de la ciencia ficción tendrán que estar atentos al calendario, pues será el año en el que el juego Mass Effect cobre vida en el abanico de contenidos de la plataforma.