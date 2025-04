La temporada 2 de ‘The Last of us’ no decepciona en su arranque: claves de los nuevos capítulos

La espera ha terminado. Max ha estrenado hoy la segunda temporada de su serie estrella, The last of us, y lo ha hecho con un primer capítulo cargado de tensión y con un guion brillante que superpone, de momento, el drama a la acción (aunque de ésta hay una escena estupenda). Los fans del videojuego en los que se basa esta ficción ya sabrán lo que va a ocurrir, la pregunta es cuándo pasará. De momento, los responsables de la serie siguen siendo fieles al material original pero sin copiar, creando su propia narrativa y nutriendo la historia con situaciones y, sobre todo, con personajes nuevos que enriquecen el conjunto. Esta temporada (de seis capítulos) es más corta que la primera pero promete mucho. No es que en este arranque sucedan cosas cruciales pero sí que que planta las bases para uno de los mayores giros de la televisión moderna (no, no haremos spoilers).

The last of us fue el gran fenómeno televisivo del 2023. Una odisea distópica que va más allá de la acción, los efectos especiales y el empaque visual para narrarnos una historia de amor paterno filial y celebrar la humanidad a pesar de su propia destrucción. La serie partía con la ventaja de estar basada en una de las mejores historias jamás narradas en un videojuego. Eso sí, el equipo creativo de la ficción de Max,-liderado por Craig Mazin, Neil Druckmann, el responsable de la saga de PlayStation y, en esta segunda temporada, por Halley Gross como coguionista- ha conseguido ser fiel al original sin limitarse, abriendo el universo con otro tipo de lenguaje.

Si en la primera temporada hubo maravillosas licencias creativas- esa obra de arte que fue Long, long time, el tercer capítulo-, todo parece indicar que habrá las mismas en esta segunda entrega.

Eso sí, sin desvelar gran cosa, hay que decir que la segunda parte del videojuego está marcada por dos sucesos que cambian la narrativa de golpe, por lo que, para los que nos sabemos la historia, estamos ansiosos por saber cómo lo van a solucionar en la serie.

La segunda temporada de The last of us arranca cuando Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) regresan a Jackson ( un micromundo aislado del apocalipsis) para echar raíces ahí tras lo sucedido en el hospital de Salt Lake City (cuando él asesinó a todo el equipo médico que pretendía sacrificar a Ellie para conseguir la cura que acabase con los zombies). Cinco años después, ambos viven en el refugio pero su relación no está bien. Ella es una joven 19 años rebelde que detesta lo que su protector ha hecho por ella y casi no tienen relación. Él, acusado por la culpa, no sabe como tratar a la que considera como a una hija.

Y en el horizonte vemos, en sólo un par de secuencias, al personaje clave de la temporada, Abby (interpretada por la siempre brillante Kaitlyn Dever), una chica que quiere vengarse de Joel. Hasta aquí podemos leer.

A espera de ver cómo se resuelven ciertas cuestiones argumentales, el primer capítulo de The last of us II funciona por partida doble. En cuanto a la tensión y el terror, hay una secuencia dentro de unos almacenes que está maravillosamente rodada y que además supone un peldaño narrativo (¿hay zombies inteligentes?).

Pero lo más destacado, sin duda, es la carga dramática que puede verse en cada uno de los planos de esta primera entrega. Hay escenas brillantes, sobre todo aquella en la que Joe tiene sesión con una psicoterapeuta ( la siempre grandiosa Catherine O’Hara). Esta parte debería estudiarse en cualquier escuela de guion como ejemplo de cómo dialogar bien.

Lo mejor que podemos decir del arranque de esta temporada es que uno se queda con ganas de más, que los conflictos están muy marcados y que uno se enamora más de los personajes.