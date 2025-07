Una de las comedias más exitosas de Julia Roberts por fin tendrá una secuela: los fans no pueden esperar

La crisis creativa de la meca del cine puede medirse en la cantidad de remakes y franquicias que poco a poco, van opacando los estrenos fin de semana tras fin de semana. Pero como ya hemos destacado en algún que otro artículo, Hollywood lleva capitalizando desde hace poco más de un lustro el lucrativo fenómeno de las secuelas tardías. Continuaciones que nadie esperaba-ni pedía-con unos correspondientes resultados en la taquilla francamente espectaculares. Top Gun: Maverick fue una de las principales iniciadoras de esta tendencia a la que más tarde se sumarían opciones de la talla de Bitelchús Bitelchús o la de El diablo viste de Prada 2, cuyo rodaje está causando sensación en Nueva York. Ahora el turno le ha llegado a una de las comedias más exitosas de Julia Roberts: La boda de mi mejor amigo tendrá una secuela casi 30 años después de su estreno.

El nombre de Roberts junto a la descripción de comedia romántica suele estar vinculado a títulos del impacto de Pretty Woman o en su defecto, Notting Hill. No obstante, La boda de mi mejor amigo fue también un triunfo taquillero incontestable. Casi 300 millones de dólares de recaudación con un presupuesto de 38 millones y una nominación al Oscar a la mejor banda sonora (Comedia o musical) la validaron como uno de los filmes más destacados de finales de los 90. Y claro, con todos los fans que atesora el recuerdo nostálgico de esta historia de amor y amistad, la noticia de un seguimiento ha encandilado a todos los acólitos del género estrella dentro de la filmografía de la actriz estadounidense. Ni Julia Roberts ni el resto del reparto han sido por el momento confirmados para la secuela, pero sería muy extraño que Sony Pictures se aventurase a un segunda parte sin la presencia de su protagonista o sin contar con sus dos principales compañeros de reparto; Dermot Mulroney y Cameron Diaz.

Julia Roberts y su secuela más esperada

En un momento en la carrera de Julia Roberts, donde parecía apostar otra vez hacia guiones originales como Caza de brujas, la secuela de La boda de mi mejor amigo llega como un soplo mediático para recuperar su estatus de estrella otrora. La expectación es enorme, porque según han contado diferentes medios norteamericanos, la encargada de escribir el guion sería Celine Song. Nominada al Oscar por el libreto de Vidas pasadas, la directora surcoreana parece la más indicada para plasmar el reencuentro de estos personajes.

Song brilló con el triángulo amoroso de su ópera prima y este mes de agosto, estrenará Materialistas, una apuesta romántica mucho más amable y positiva que su estreno tras las cámaras, pero que igualmente forma otro encuentro a tres repleto de deseos, inseguridades y rechazos.

Collider fue el primer medio que informó de la noticia, asegurando que el trabajo de Song se quedaría en el apartado literario sin todavía haber confirmado quién será la persona encargada de dirigirla. Pues el autor original, P.J. Hogan, no filma un título desde el 2002 cuando estrenó Mental. Paralelamente, Song trabaja en el desarrollo de Damage, una serie dramática para HBO junto al showrunner de The Last of Us, Craig Mazin.

¿De qué iba ‘La boda de mi mejor amigo’?

La sinopsis oficial de La boda de mi mejor amigo es la siguiente: «Julianne Potter, una crítica gastronómica, se da cuenta un día que está enamorada de su mejor amigo de toda la vida, Michael O’Neal. Pero él, la llama para anunciarle que se va a casar con Kimberly Wallace, una chica de la alta sociedad. A Julianne tan sólo le quedan tres días para tramar un plan que impida el enlace».

Actualmente, la cinta original sólo se encuentra en Apple TV, Rakuten TV y Amazon con opción a compra o alquiler. En 2019 hubo un remake mexicano con el español Miguel Angel Silvestre en el casting principal.

La obsesión por los 90

Aparte de las continuaciones que beben de clásicos de los 80, actualmente parece que existe una especie de fiebre para traer de vuelva las narrativas de los 90. Hace poco tuvimos el estreno de la reciente Sé lo que hicisteis el último verano y en aproximadamente dos semanas, los cines verán otra vez el regreso de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan con Ponte en mi lugar de nuevo.

Del mismo modo, están anunciadas las continuaciones de Heat y de títulos de los 2000 como Quiero ser como Beckham o de la anteriormente mencionada, El diablo viste de Prada.