Richard Gere confiesa el mayor secreto del rodaje con Julia Roberts: «Había coqueteo…»

El séptimo arte nos ha regalado asociaciones míticas que van desde la relación entre cineastas y estrellas de la longevidad e impacto de Martin Scorsese y Robert De Niro, como de parejas en pantalla a la altura de Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Pero si de verdad existe un dúo que ha representado a todo un género cinematográfico, esos son Richard Gere y Julia Roberts con Pretty Woman (1990), la comedia romántica generacional que marcó un antes y un después en sus respectivas carreras. Porque puede que no hablemos de un tótem audiovisual como El Padrino (1972 o Casablanca (1942) y sin embargo, esta revisión pop del relato de La Cenicienta cambió el cine comercial de una recién iniciada década que marcaría una época de grandes cambios dentro de la industria. Por ello y en homenaje al infravalorado trabajo de Garry Marshall, hoy queremos recordar ese encuentro de hace algunos años donde ambos intérpretes junto al director, explicaron cómo fue ese primer encuentro antes de rodar un filme que lograría recaudar 463 millones de dólares en todo el mundo.

Con un reducido presupuesto de 14 millones de dólares, Pretty Woman es uno de esos ejemplos de cintas a las que se les critica más duramente en la actualidad que en el momento de su estreno. Entre otras cosas porque hoy, el a menudo tan intrascendente revisionismo peca de mirar con los ojos de hoy, algo que se creo, desarrolló y en definitiva vivió en otra época. Eso sí, debemos dejar claro que este cuento romántico no supuso una fama novedosa para Richard Gere y Julia Roberts, pues ella ya había recibido su primera nominación en los Oscar por Magnolias de acero (1989), mientras que él, ya había trabajado a las órdenes de autores tan prestigiosos como Terrence Malick en Días de cielo (1978), Paul Schrader en American Gigoló (1980) y Francis For Coppola con Cotton Club (1984). Posteriormente, el éxito de esta comedia romántica que pasa tan de puntillas sobre el tema de la prostitución, intentaría replicar el éxito casi una década después con Novia a la fuga (1999). Pero aquel reencuentro tamquién orquestado por Marshall y Touschtone Pictures no cuajo del mismo modo entre los espectadores y la prensa especializada, aunque aunó unos estimables 309 millones de dólares.

En nuestros días, resulta imposible hablar de la evolución de esta tipología de películas sin figuras autorales como Billy Wilder o Woody Allen. No obstante, en el apartado de generar esa fórmula comercial de la que hoy viven proyectos como Cualquiera menos tú (2023) o Sin malos rollos (2023), la repercusión de Pretty Woman fue clave y como bien recordaba Marshall en aquella toma de contacto inicial, la química entre los dos fue inmediata.

Richard Gere y Julia Roberts: pura química

Hace algunos años, en esa vorágine de reencuentros que propició que volviésemos a ver al elenco de Friends y que próximamente nos traerá capítulos especiales como el de Aida y vuelta (2026), Richard Gere y Julia Roberts se juntaron con Marshall para relatar una primera reunión conjunta en la que el realizador se marchó para dejarlos solos y descubrir que su presencia en plano iba a ser irresistiblemente magnética.

«Gary me llevó a conocer a Richard. Me llevó allí y dijo ‘Richard, Julia. Julia, Richard. Nos vemos luego’, y se fue», comenzaba explicando Roberts en su nostálgica reunión. A lo que Gere añadió que él, no se acordaba tanto del director: «Yo estaba tan hiptonizado que no recuerdo a Gary. Sólo recuerdo a la chica».

El tristemente fallecido en 2016, Marshall, admitió que esa primera toma de contacto fue una encerrona para dejarlos solos:

«Cuando conoces a estrellas, si tienes algo de experiencia, te enseñan que debes ir al baño mientras ellos hablan. Salí y vi a los dos mirándose, y en ese momento pensé: ‘Mira esa química. No se conocen». Sentencia que correspondió el propio Gere al señalar que se «quisieron» de inmediato.

Por aquel entonces, Gere no sabía si iba a hacer la película, a pesar de que había cierto coqueteo y que todo aparentemente fluía bien. Pero entonces el encanto natural de Roberts apareció en una forma de nota mientas Gere hablaba por teléfono con el director: «Por favor, di que sí» se leía en el papel que le entregaba la actriz. Por supuesto, Gere no pudo hacer otra cosa que aceptar el proyecto.

No han vuelto a cruzar sus caminos

Desde 1999, Richard Gere y Julia Roberts no han vuelto a cruzar sus caminos. Pero nunca se debe olvidar que Hollywood vive en una especie de vorágine donde cada vez es más común volver a narraciones otrora, como bien hemos visto en los últimos años con Top Gun: Maverick (2022), Bitelchús Bitelchús (2024) o Gladiator II (2024). ¿Podríamos llevar a ver una Pretty Woman 2?

Por el momento, a Roberts podremos verla este 2025 protagonizando lo último de Sam Esmail, Panic Carefully y también liderando la nueva cinta de Luca Guadagnino, After the Hunt.