Primeras imágenes de ‘El diablo viste de Prada 2’: el impactante ‘look’ de Anne Hathaway como Andy Sachs

Anne Hathaway vuelve a meterse en la piel de Andy Sachs en la que seguramente sea una de las secuelas más esperadas en la historia del cine, que tiene previsto estrenarse en mayo de 2026. Y es que El diablo viste de Prada marcaba un verdadero hito a principios de los 2000, ya no solo en la industria de la moda, sino en la propia carrera de la actriz, quien se ponía al frente de uno de los papeles más icónicos de su carrera, junto a la gran Meryl Streep. Ahora, casi 20 años después, todavía seguimos recordando a la despiadada Miranda Priestly, inspirada en la mismísima Anna Wintour (quien fuese directora de Vogue), y para la que precisamente trabajó la autora de la novela que dio vida a la película. De hecho, en esta secuela indagaremos un poco más en la vida de Priestly.

Y, a pesar de que sabemos muy poco sobre lo que nos espera en esta próxima entrega, parece que en El diablo viste de Prada 2, la revista Runaway también se verá afectada por el gran declive que ha experimentado la prensa en papel. De hecho, esta vez la temida jefa tendrá que enfrentarse a una rival directa e inesperada: la que fuese su asistenta Emily (encarnada por Emily Blunt) y que se ha convertido en una ejecutiva de alto poder.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anne Hathaway (@annehathaway)

De ese modo, ambas protagonizarán una encarnizada lucha por mantenerse en el poder y obtener ingresos publicitarios. Mientras que, por otro lado, la querida Andy Sachs también tendrá un importante papel dentro de la trama, aunque todavía no sepamos qué nuevas aventuras le esperan a la protagonista. Eso sí, Anne Hathaway ha conseguido generar una gran expectación entre sus fans al mostrar las primeras imágenes de la «nueva Andy Sacks», donde la vemos muy sonriente, ataviada con un traje compuesto de chaleco y pantalón a rayas, buena prueba de la evolución que ha experimentado su estilismo. De hecho, la actriz no nos ha presentado uno, sino 3 looks diferentes que nos llevan a adentrarnos de lleno en la historia.

Anne Hathway, Meryl Streep y Emily Blunt. (Foto: Gtres)

El segundo estilismo era algo más arriesgado, ya que está compuesto por un mono vaquero de inspiración mecánica. Mientras que el tercero y último, esconde un secreto. Y es que vemos a la actriz lucir un colorido vestido, combinado con un gorro de pescador, aunque lo más llamativo es la bolsa para guardar trajes que aparece cargando Hathaway junto a su equipaje y en la que puede leerse el nombre de Runway. ¿Un guiño a su posible regreso? Recordemos que al final de la primera película, Andy terminaba renunciando a su trabajo y tomando un nuevo rumbo lejos del mundo de la moda. Pero, viendo estas imágenes, la joven podría haberse arrepentido.

Anne Hathway en un evento. (Foto: Gtres)

Era este pasado lunes cuando daba comienzo el rodaje en pleno centro de Nueva York, por lo que Hathaway ha conseguido paralizar toda la Gran Manzana, llamando la atención de los transeúntes y curiosos que por allí pasaban. En su primera parte, la película recaudaba hasta 326 millones de dólares a nivel mundial, buena prueba del éxito que consiguieron en taquilla. Algo que, sin duda, podrían repetir el próximo año.